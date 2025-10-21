Sanae Takaichi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) lideri Sanae Takaichi, alt meclis oylamasını kazanarak ülkenin ilk kadın başbakanı olmaya hak kazandı.

Takaichi, 465 sandalyeli alt mecliste 237 oy alarak çoğunluğu elde etti. Bu sonuçla birlikte, günün ilerleyen saatlerinde Japonya’nın 104. başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor.

Üst meclisin onay sürecinin de sorunsuz geçmesi öngörülüyor. Takaichi, geçtiğimiz ay seçim yenilgilerinin sorumluluğunu üstlenerek istifa eden Başbakan Ishiba Shigeru'nın yerini alacak.

JAPONYA BAŞBAKAN ISHİBA SHİGERU'NUN İSTİFASI

Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde LDP ve koalisyon ortağı Komeitonun meclis çoğunluğunu kaybettiği sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmişti.

Ardından LDP'nin yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi olmuştu.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olan 64 yaşındaki Takaichi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyordu