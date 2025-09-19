Sanal bahis soruşturması: 4 kişi gözaltına alındı

Suç örgütü Derkan Başer'e yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği'nin araştırma raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) düzenlenen mali analiz raporu doğrultusunda bu sabah düzenlendi.

Konuya ilişkin Başsavcılık açıklaması şöyle:

"YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2023/216848 sayılı soruşturma kapsamında,

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının araştırma raporu, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda, şüpheli Derkan Başer liderliğinde kurulan suç örgütü faaliyeti kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis) suçundan elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suretiyle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 19.09.2025 tarihinde adli işlem gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tespit edilen şüpheliler Ceren Başer, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam gözaltına alınmış, diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir"