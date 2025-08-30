Sanal kumar yaygınlaşıyor

Ülkede son dönemlerde en çok tartışılan konuların başında sanal ve kumar bağımlılığı geliyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaptığı çalışma da bu tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Çalışmaya göre sanal kumar pazarı git gide büyürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sosyal Uyum ve Destek Merkezleri’ne kumar bağımlılığı nedeniyle başvuranların sayısı da katlandı.

KÜRESEL PAZARIN YÜZDE 1’İ

Şubat 2025 verilerine göre Türkiye’de sanal kumar oynayanların oranı yüzde 10,4 ile dünya ortalamasının üzerinde. Küresel kumar endüstrisi 2023’te 536 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, bunun yüzde 24,6’sını (132 milyar dolar) sanal kumar oluşturdu. Türkiye’deki sanal kumar pazarı aynı yıl 985,5 milyon dolar hacme ulaşarak küresel pazarın yüzde 1’ine karşılık geldi.

BAŞVURULAR KATLANDI

İstanbul’da kumar bağımlılığı nedeniyle SUDEM’lerden hizmet alanların oranı 2024’te yüzde 14,6 iken, 2025’in ilk yedi ayında iki kat artarak yüzde 30,4’e yükseldi. Merkezden hizmet alanların yüzde 94,9’unu erkekler oluştururken başvuruların yarısı 25–34 yaş grubunda kaydedildi. 2024’te yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri, Türkiye’de en yaygın ikinci finansal suç oldu. BTK verilerine göre erişime engellenen yasa dışı site sayısı 2023’te 159 bin 515 iken 2024’te 375 bin 367’ye çıktı.

EKONOMİK KRİZ VE KUMAR KISIR DÖNGÜSÜ

Enflasyon ve geçim sıkıntısı, özellikle dar gelirli kesimlerde kumara yönelimi artırıyor. Kıl payı kaçırma hissi ve sürekli oynama isteği iş yaşamında odaklanma, uyum sorunlarına ve performans düşüşüne yol açıyor. Bu durum işsizliğe varan sonuçlara neden olabiliyor. Katılımcı anlatıları, küçük yasal oyunlardan yasa dışı sitelere doğru kayışı gösteriyor.

KUMARIN ÇEKİCİ GÜÇLERİ

Çevrede yaygınlık, reklamlar ve bonuslar bireyleri sanal kumara çekiyor. Medyanın kumarı zenginlik ve “kolay kazanç” aracı olarak sunması, kumarı normalleştiriyor ve özellikle gençlerde riskli davranışları teşvik ediyor.