Sanal kumarda son nokta: Asgari ücret yasa dışı bahis sitelerine düştü

Yasa dışı bahisin ulaştığı nokta dudak uçuklattı. Artık yurttaşın gözünü diktiği asgari ücret bile bu sitelerde bahise açılıyor. Sanal kumar siteleri asgari ücrete yapılacak zam oranı üzerinden bahis açıp devasa paralar kazanıyor.

“TOPLUMUN KADERİ ÇETELERİN ELİNDE”

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, son 2 yılda sanal bahis ve kumar oynatan 300 bin yeni internet sitesi açıldığını belirterek “Bu ülkede asgari ücret artış oranı üzerinden bile yasa dışı bahis oynatılıyor” dedi.

Sadece emniyet ve jandarmada bulunması gereken bilgilerin mobil uygulamalarda satışa çıkarıldığını ifade eden Kılınç, “Güvenlik kurumlarımızın kendi güvenliklerini bile koruyamaz duruma düşürülmesini, haklıyoruz. Ülkemiz ve toplumun kaderi, uluslararası narko kartellerin, kara paracıların, siber suç ağlarının, uyuşturucu baronlarının, organize suç örgütlerinin, yeni nesil çetelerin ağına terk edildi” dedi.

EN YÜKSEK ORAN 27 BİN 500 TL

Sözcü’de yer alan habere göre yasa dışı bahis sitesi halen 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026’da 27.500 ile 30.000 TL aralığında açıklanma şansını yüksek görerek oran verdi. Site, asgari ücretin 27 bin 500 TL’nin altında açıklanma ihtimaline 6.24, üstünde açıklanma ihtimaline ise 1.22 oran veriyor.

Oran, yatırılan paranın çarpanı kadar anlamına geliyor. 100 lira yatırana 27 bin 500 TL altı için 624 lira vaat ediliyor.

Asgari ücretin 30 binin altında açıklanma ihtimaline 1.24, 30 binin üstünde açıklanma ihtimaline ise 2.44 oran veriliyor. Ancak yasa dışı bahis sitelerinde oynamak suç. Üstelik bahis tutturulsa bile paranın ödeneceğine dair hiçbir garanti yok.