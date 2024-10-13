Sanal ortamda sınırlar değişti

Tuğçe Çelik

Covid-19 salgınından itibaren eve kapanıp hayatımızın ciddi bir kısmını dijital ortamlara taşıdık. Bunun da etkisiyle sadece birkaç yıl içerisinde teknolojik ilerlemede yaşanan hız, dijital ortamın gelişmesine ve çeşitliliğin artmasına yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre 2024’te internet kullanan bireylerin oranı yüzde 88,8‘e ulaştı. Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Dijital Çağda Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek başlıklı kitabında dijital araçların nasıl kullanılması gerektiğini ele alıyor. Çocukların dijital dünyadan korunabilmelerinin en temel yolunun dijital farkındalığın ve okuryazarlığın kazanılmasıyla mümkün olacağına vurgu yapan Selçuk ile yeni kitabından yola çıkarak sosyal mecraları, teknoloji çağında ebeveyn olmayı ve son dönemde dijitalleşmenin çocukları şiddete ve suça nasıl teşvik ettiğini konuştuk.

Discord ve farklı mecralarda suç sayılan pek çok şiddet olayının yaşandığını gördük. Bir anda bu kadar suç ortaya nasıl çıktı?

Eskiden de vardı. Belli bir aşamayı geçtikten sonra artık çok daha yaygınlaşmaya başlıyor. Böyle bir döneme girdik. Bu ortamlarda o kadar hızlı değişiyor ki dünya, maruz kalan kişinin yaşadığı şeyin şiddet olup olmadığını anlayıp ona uygun davranacak bir durumu da her zaman olmuyor. Sanal bir ortam, artık fiziksel sınırlar yok, psikolojik sınırlara ihtiyaç var. Dijital dünyayla beraber dürtüsellik çok artıyor. İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden biri dikkatini, dürtülerini, duygularını yönetebilmesini sağlayan özdüzenleme becerisi. Saldırganlığın önüne geçen, şiddetin önüne geçen beceri de bu. Dürtüleri yönetme becerimizi kaybediyoruz. Bu mecralarda şiddet içerikli oyunlar çok fazla. Fakat şiddetin gerçek hayattaki gibi sonuçlarını görmemizi sağlayan bir ortam değil burası. Öyle olduğunda şiddetin gerçekçi sonuçlarıyla kişi yüzleşmiyor. Dolayısıyla şiddete eğilim çok arttı. Sosyal gelişim bir bütündür. Bir yerde geliştirdiğimiz davranış eğilimlerini diğer dünyaya transfer ediyoruz. O eğilim geliştiyse, gelişiyorsa, ben gerçek hayatta da öyle oluyorum. Çünkü ben bir bütünüm. Bazı mecraların sınırlandırılması gerekiyor, hiç şüphesiz. İçeriklere dair düzenlemeler mutlaka gelmeli. Ancak bizim donatmamız, kuvvetlendirmemiz gereken kişi insanın kendisi, çocuğun ya da yetişkinin kendisi.

Ebeveynler bu konuda ne yapabilir? Çünkü onlar da çaresiz görünüyorlar.

Çaresiz değiller. En zor olanı çocuğa dijital dünyayı kullanmayı öğretmek, sınır koymak. Yaşına uygun şekilde becerileri geliştikçe o alanı açmak, “Bak bu yüzden yasaklıyorum, şu zaman izin vereceğim” ya da “Senin bunları daha rahat yaptığını gördüğümde, senin bu gelişim düzeyine geldiğini gördüğümde buna da izin vereceğim” demek gerekiyor. Ama bu çatışma içeriyor. Anne babalar masrafsız, zahmetsiz çocuk yetiştirmek istiyorlar. Belli bir problem, belli bir aşamaya gelinceye kadar görmezden geliyorlar. Bunun ne kadar zararlı olduğunu idrak edebilmiş değiller. Bağımlılıktan bir önceki aşama yoğun kullanımdır. Süre uzuyor, sıklık artıyor ve daha yoğun, daha şiddetli bir kullanım var. Bağımlılıktan önce çocuk bunun işaretlerini vermeye başlıyor. Daha önce yapıyor olduğu şeylerden hiç keyif almama, arkadaşıyla görüşüyorken, onlarla sosyalleşiyorken artık bunlardan tamamen uzaklaşma, günlük işlevlerini yerine getirememe gibi. Bunun önlemini almadığımızda bu giderek artıyor, yükseliyor. Bu bir bağımlılık. Bugün anne babaları, çocukları bekleyen en önemli sınav sınır koyma sınavı.



Çocuklar gelişim sürecinde çok erken maruz kalıyorlar tabletlere, cep telefonlarına. Bu, çocuğun gelişim sürecini nasıl etkiliyor?

Yemek yerken tablet vermenin ya da ekran izletmenin istisnai koşulları vardır. Bazı çocuklar sinirim sisteminde problemle dünyaya geliyor. Yutmakla ilgili refleksif çıkartmaya sebep olan durumlar yaşıyorlar. Başka sağlık problemi olan çocuklar var, onların hastane süreçleri var. Oralarda izletmek zorunda kalıyorlar ve çok kötü bir şey yapıyoruz diye endişe ediyorlar. Bazen anne babalar çocukların ekran kullanımını hiç kontrol etmiyor. Tamamen serbest bırakıyorlar. Bu olacak bir şey değil. Biz fiziksel dünyada da çocuklarımızı tamamen serbest bırakarak büyütmüyoruz. İnternete bağlı bir teknolojik aleti çocuğa verdiğinizde orası artık bütün dünya demek. Oyunların önemli bir kısmı etkileşimli ve karşısına kimin çıkacağını bilmiyor çocuk. Ebeveynlerin kullanabileceği her mecranın kendi sınırlandırma uygulamaları var. Fakat anne babalar bunları da bilmiyor. Bunları yapmakla ilgilenmiyorlar. Çünkü onlar da çocukla çatışma yaşayacağı alanlar. Çocuk daha gelişimsel olarak olgunlaşmış değil, 18 yaş sınırı var bazı şeylerde. O da beyinsel olgunlaşmayla bağlantılı. Beyinsel olgunlaşmayı çocuk henüz tamamlamış değilken sorumluluk anne babada. Çocuğa gerekli gözetimi göstermemek çocuğu ihmal etmek demek. Bugün ebeveyn ihmalini tekrar tanımlamamız gerekiyor.

Peki devlet bu konuda ne yapmalı?

Devletin yapabileceği en önemli şey dijital okuryazarlık kursları açmak. Devlet bize önce temelini verecek, sonra da herkesin kendini güncelleyebileceği kurslar açacak. Bunlar bedava ve çocuklar, gençler, yetişkinler hatta yaşlılar için olacak. Çok aktif çalışması gereken bir dijital dönüşüm ya da dijital çağ ofisi gerekiyor. Çünkü bu mecralar sürekli çeşitlenecek. Uyuşturucuyla nasıl mücadele ediliyorsa bununla da öyle mücadele edilmeli. Bir yandan anne babaların, çocukların da bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Mutlaka dijital okuryazarlık seferberliği gerekiyor. Anne babalar bilmedikleri bir şeyi çocuğa öğretemezler. Her yaşta dijital okuryazarlığın sözel alfabetik okuryazarlıktan şöyle bir farkı var. Dijital teknoloji ilerledikçe oraya yeni bilgilerin, becerilerin eklenmesi söz konusu. Sözel okuryazarlıkta öyle değil. Ben okuma yazma öğrendikten sonra her kitabı okurum. Ama dijital okuryazarlıkta yeni becerilerin bu okuryazarlık kapasitesine eklenmesi söz konusu.

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DENGEYİ KAYBEDİYORUZ

İnsanlık tarihinde böyle bir çağ yaşamadık. Çok hızlı bir değişim var. Bu süreci anlamlandırmak için neler yapılabilir?

Dengeyi kaybettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Şu anda yaşıyor olduğumuz şeyleri gözlemliyoruz, deneyimliyoruz, bunlardan ders alarak ne yapmamız gerektiğini, nasıl bir hareket almamız gerektiğini kestirmeye çalışıyoruz. Dış dünya, bizim iç dünyamıza etki eder. Dışarıda kaos varsa benim de kendimi düzenlemem çok zorlaşır. Bunlar bu dönemin gereklilikleri hep. Onun için dijital farkındalığı geliştirmemiz çok önemli. Ne aşamada uykularım bozuluyor, kendimi çok stresli hissediyorum, dikkatimi odaklamakta zorluk çekiyorum, sınava çalışacaksam çalışamıyorum, elimdeki bir işi bitireceksem bitiremiyorum. Bu farkındalık çok önemli. Ben yorgun olduğum bir gün çok daha hızlı bilişsel olarak stres yaşayabilirim ve tolere etmekte güçlük çekebilirim. O zaman kolay öfkeleniyorum, kızıyorum, kaygılanıyorum ya da duygularımı yönetemiyorum. Bunların hepsi işaret. İşte ben bunları fark edip dış dünyaya sınır koyacağım. Bu becerileri kazanamazsak sağlığını yitirmiş bir toplum bizi bekliyor. Bir toplumu ileriye götürecek şey onu oluşturan insanların psikolojik olarak sağlıklı ve sağlam olmasıdır.