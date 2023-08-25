Sanal oyun Pubg'de tartıştığı genci sokakta bıçakladı

Bursa'da sanal oyunda tartışan iki şahıs buluşup kavga etti. Kavgada Abdullah H.(23), elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanal oyunda küfürleşen iki şahıs buluşup kavga etti. Kavgada elindeki bıçakla Ahmet M.'yi çeşitli yerlerinden ağır yaralayan Abdullah H. tutuklandı.

Olay, 2 gün önce saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet M.(19), telefondaki uygulamadan sanal oyun oynamaya başladı. Ahmet M., aynı oyunu oynayan Abdullah H.(24) ile oyundaki mesajlaşmada tartışmaya başladı. Birbirine küfürler yazan şahıslar oyunu bırakıp caddede buluştu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah H. elindeki bıçakla Ahmet M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 MİLİMLE HAYATTA KALDI

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi. Yaralı, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın şüphelisi Abdullah H., polis ekiplerince Orhaniye Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Abdullah H.'nin ifadesinde, "Telefondan oynanan sanal oyunda (pubg) oynarken, bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.