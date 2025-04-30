Sanat akımlarında 1980’li yıllar konuşulacak

Kültür Sanat Servisi

Sanatseverler için zengin bir program sunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox, plastik sanatlardan mimarlığa, edebiyattan sanat tarihine birçok buluşmaya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımlarının ele alındığı “Ayşegül 20. Yüzyılda” seminerlerinde bu ay 1980’li yıllar konuşulacak.

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, 4 Mayıs Pazar 14.00’teki etkinlikte 1980’li yılların sanat anlayışı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden örneklerle anlatacak. “Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansları ise mayıs ayında, sanatçıların Türkiye’nin çeşitli yörelerinden ve kentlerinden aldıkları rengârenk esinlerle tuvale geçirdikleri manzaraları ele alacak.

10 Mayıs Cumartesi 15.00’te başlayacak “Resimlerle Türkiye’yi Dolaşıyoruz” başlıklı etkinlikte şiirler de bu manzaralara eşlik edecek. Ayrıca Müzeler Haftası’na özel olarak Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni 17-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında ücretsiz şekilde ziyaret edebilirsiniz.