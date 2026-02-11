Sanat dünyası yasta: Meslektaşlarından Kanbolat Görkem Arslan için veda mesajları

"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya" ve "Poyraz Karayel," gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında yaşamını yitiren Kanbolat'ın dostları ve birlikte rol aldığı pek çok sanatçı veda mesajı yayımladı.

Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının ardından yayımlanan mesajlar şöyle:

Usta oyuncu İlyas Salman, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kanbolat, seninle "Oy'una Geldik"i çektiğimizde canlandırdığın karakter de performansın da akşamları söylediğimiz türküler de sahicilikle doluydu. Sahici insanları kaybetmeye pek tahammül edemiyorum. Keşke duymasaydım" dedi. Salman, Arslan'la birlikte fotoğraflarını paylaştı:

Oyuncu İlker Kaleli, Arslan'ın görseliyle yaptığı paylaşıma "Böyle bir yer işte bu dünya... Geri kalan birkaç sohbet.. Anlayamıyorum hala, çok üzgünüm" notunu düştü.

Oyuncu Berk Hakman da "Devrin daim olsun kardeşim" mesajı yayımlarken Arslan'ın "Hatırla Sevgili"deki Mahir Çayan rolüne ait bir görsel paylaştı. Hakman da aynı dizide "Deniz Karayel" rolündeydi:

Arslan'ın rol aldığı son yapımlardan olan Poyraz Karayel dizisinde partneri olan Emel Çölgeçen de eski rol arkadaşı için sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı. Çölgeçen “Hoşça kal oyun arkadaşım, üzgünüm, tarifi yok… Yattığın yer incitmesin seni, çok üzgünüm canım benim” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Taner Ölmez, paylaşımında "Ah be abim... çok erken çook başımız sağolsun" dedi.

Poyraz Karayel dizisinin çocuk oyuncularından Emirhan Akbaba da, Arslan ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı ve "Ah benim Görkem abim. Seni tanımanın verdiği gururla yazıyorum. Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun..." notunu düştü.

Oyuncu Bülent İnal "Ah canım kardeşim. Huzur içinde uyu" mesajı paylaştı.

Oyuncu Ece Özdikici "İnanamıyorum. Her ölüm karşısında inanamıyorum. Ah!" mesajı paylaştı.