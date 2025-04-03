Sanat dünyasından gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek

Boykot çağrısına destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına sanatçılardan tepki yağdı.

Çok sayıda ünlü isim Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek dayanışmada bulundu.

Üzümoğlu'nun 'Şakir Paşa Ailesi' dizisindeki rol arkadaşlarından biri olan çocuk oyuncu Zeynep Ebrar Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Cem abim, senin kalbinin güzelliğini bilseler kimse incitmeye kıyamazdı " ifadelerini kullandı.

Oyuncu Kubilay Aka, meslektaşı Üzümoğlu için sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştığı dayanışma mesajında şunları dedi: "Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın."

Şebnem Bozoklu, Tülin Özen, Gaye Su Akyol, Barış Atay, Tilbe Saran, Sarp Apak, Özge Özpirinçci, Melisa Sözen, Onur Saylak, Beste Kökdemir, Alican Yücesoy, Metin Akdülger, Bora Akkaş, Güven Murat Akpınar, Selahattin Paşalı ve Özgü Kaya gibi ünlüler de Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla oyuncu Üzümoğlu'na destek oldular.

Dayanışma gösteren bazı ünlülerin mesajları şöyle:

Cem Yiğit Üzümoğlu'nu serbest bırakın! https://t.co/i0qTxhgnTz — İlyas Salman (@ilyassalmansm) April 3, 2025

Cem çok yetenekli, araştıran, okuyan entellektüel birikimi olan genç bir arkadaşımızdır. Elbette yalnız değildir#cemyigituzumogluyalnızdeğildir https://t.co/OsRayXIVPQ — Şenay Gürler (@senaygurler) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir. Canım kardeşim Cem… https://t.co/K99mzjeXUQ — Alperen Duymaz (@DuymazAlperen) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir! https://t.co/FPB5qohxva — Kaan Urgancıoğlu (@kaanurgancioglu) April 3, 2025

Sinmeyeceğiz, yan yana duracağız https://t.co/k2a1QWIh7j — Canberk Gültekin (@CanberkGltkn) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir! https://t.co/ZtlPiJI0PA — Nihal Yalçın (@NiyalApla) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir. https://t.co/pJlGHKiPrn — Aslı İnandık (@aslinandik) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir. https://t.co/ViR1MAP9Nb — Berkay Ateş (@ates_brky) April 3, 2025

Bu korku imparatorluğundakı pıhtıyı biz çoktan attık kardeşim.

Yıllar evvel aklın devriminde yeniden doğduk.

Dolayısıyla bu korkutma hamleleri boştur, anlamsızdır.

Ve cesaret bulaşıcıdır. Hakkını hukukunu gaspettirmeyen her can benim canımdır. Ve asla yalnız,tek başına… https://t.co/cqYP3WNjr4 — devrim evin (@devrimmevin) April 3, 2025

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir! https://t.co/BlZ4lr58PY — sezin akbaşoğulları (@sznakb) April 3, 2025