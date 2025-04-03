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Sanat dünyasından gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek

Birçok ünlü isim boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek dayanışma mesajında bulundu. Oyuncu Kubilay Aka, meslektaşı Üzümoğlu için yaptığı paylaşımda, "Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir" dedi.

Güncel
  • 03.04.2025 12:58
  • Giriş: 03.04.2025 12:58
  • Güncelleme: 03.04.2025 13:50
Kaynak: Haber Merkezi
Sanat dünyasından gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek
Fotoğraf: DepoPhotos

Boykot çağrısına destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına sanatçılardan tepki yağdı.

Çok sayıda ünlü isim Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek dayanışmada bulundu.

Üzümoğlu'nun 'Şakir Paşa Ailesi' dizisindeki rol arkadaşlarından biri olan çocuk oyuncu Zeynep Ebrar Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Cem abim, senin kalbinin güzelliğini bilseler kimse incitmeye kıyamazdı " ifadelerini kullandı.

Oyuncu Kubilay Aka, meslektaşı Üzümoğlu için sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştığı dayanışma mesajında şunları dedi: "Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın."

Şebnem Bozoklu, Tülin Özen, Gaye Su Akyol, Barış Atay, Tilbe Saran, Sarp Apak, Özge Özpirinçci, Melisa Sözen, Onur Saylak, Beste Kökdemir, Alican Yücesoy, Metin Akdülger, Bora Akkaş, Güven Murat Akpınar, Selahattin Paşalı ve Özgü Kaya gibi ünlüler de Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla oyuncu Üzümoğlu'na destek oldular.

Boykota destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişi gözaltına alındı

Dayanışma gösteren bazı ünlülerin mesajları şöyle:

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