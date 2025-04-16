Sanat dünyasından Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajları

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e sanatçılardan destek mesajları geldi.

Çok sayıda ünlü isim Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından, "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni" sözlerini paylaştı.

Sırrı Abi.

Eğer ölürsen,

İçimden kocaman bir parça daha kopacak.

Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi.

Ölme Sırrı Abi.

Benimle yine dalga geç.

Güldür beni. pic.twitter.com/7hO7drI6dP — Teoman (@TeomanCom) April 16, 2025

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, bir görsel paylaşarak şunları yazdı: "Anlatacak çok hikayen yapacak çok işin var Sırrı abi. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin biliyorum! Geçmiş olsun kalbimiz seninle."

Şair ve yazar Nevzat Çelik, ise "Sevgili Sırrı Süreyya Önder, inceden inceye dalgasını geçmektedir ölümle. Çok da uzatmadan yoğun bakımdan kalkar, 'hayatın cilvesi' der hayata ve mücadeleye devam eder" dedi.

Sevgili Sırrı Süreyya Önder, inceden inceye dalgasını geçmektedir ölümle.

Çok da uzatmadan yoğun bakımdan kalkar, 'hayatın cilvesi' der hayata ve mücadeleye devam eder…#SırrıSüreyyaÖnder pic.twitter.com/FYbk1DuYEs — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) April 16, 2025

Yazar ve şair Murathan Mungan, paylaşımında şöyle dedi: "İki gün önce mesajlaşırken, "Istanbul'a gelir gelmez beni ara Sırrı" demiştim. "Haberler sende" Şimdi de iyi haberini bekliyorum sevgili dostum, daha şu anlattığında hikayesine bayıldığım Elazığ'da geçen romanını bitireceksin, sadece o da değil, bu topraklarda işin bitmedi senin."

İki gün önce mesajlaşırken, "Istanbul'a gelir gelmez beni ara Sırrı" demiştim. "Haberler sende" Şimdi de iyi haberini bekliyorum sevgili dostum, daha şu anlattığında hikayesine bayıldığım Elazığ'da geçen romanını bitireceksin, sadece o da değil, bu topraklarda işin bitmedi senin. — murathan mungan (@mungan_murathan) April 16, 2025

Geçmiş olsun dileklerini ileten bazı ünlülerin mesajları şöyle:

dürüst, içten, yalan söylemeyen, ahlaklı, vicdanlı ve "diğerkam" bir siyasetçi arıyorsanız, Sırrı Süreyya Önder gibi bir iki kişi daha var... Ama "dost" arıyorsanız, onun gibisini bulamazsınız! Sırrı'cım dayan, lütfen dayan... — ezel akay (@ezop2011) April 16, 2025

Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum. — ceylan ertem 🩵 (@ceylan_peace) April 16, 2025

Sevgili Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. pic.twitter.com/eljLrGbMqu — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) April 15, 2025

Aort yırtılması maalesef zorlu bir durum. Umarım Sevgili Sırrı Süreyya tez zamanda atlatır bu badireyi de. Diren be kardeş... Zaten üzülecek çok şey varken sen sevindir bari... pic.twitter.com/ayIityjseC — Gani Müjde (@GaniMujde) April 15, 2025