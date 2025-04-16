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Sanat dünyasından Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajları

Sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Güncel
  • 16.04.2025 14:18
  • Giriş: 16.04.2025 14:18
  • Güncelleme: 16.04.2025 15:43
Kaynak: Haber Merkezi
Sanat dünyasından Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' mesajları
Fotoğraf: DepoPhotos

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e sanatçılardan destek mesajları geldi.

Çok sayıda ünlü isim Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından, "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni" sözlerini paylaştı.

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, bir görsel paylaşarak şunları yazdı: "Anlatacak çok hikayen yapacak çok işin var Sırrı abi. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin biliyorum! Geçmiş olsun kalbimiz seninle."

Şair ve yazar Nevzat Çelik, ise "Sevgili Sırrı Süreyya Önder, inceden inceye dalgasını geçmektedir ölümle. Çok da uzatmadan yoğun bakımdan kalkar, 'hayatın cilvesi' der hayata ve mücadeleye devam eder" dedi.

Yazar ve şair Murathan Mungan, paylaşımında şöyle dedi: "İki gün önce mesajlaşırken, "Istanbul'a gelir gelmez beni ara Sırrı" demiştim. "Haberler sende" Şimdi de iyi haberini bekliyorum sevgili dostum, daha şu anlattığında hikayesine bayıldığım Elazığ'da geçen romanını bitireceksin, sadece o da değil, bu topraklarda işin bitmedi senin."

Geçmiş olsun dileklerini ileten bazı ünlülerin mesajları şöyle:

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