Sanat etkinliği adıyla AKP övgüsü

Gökay BAŞCAN

Eğitim alanını AKP’nin propaganda aracına dönüştüren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir skandala daha imza attı. Güzel Sanatlar Liseleri’ne gönderilen yazıyla birlikte “öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmak için okullarda İslam Ordusu temalı oyunlar sahnelenecek; şiirler ve şarkılar okutulacak. Ayrıca etkinlik kapsamında Maarif Model’e ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e methiyeler düzülecek. 18 yaşından küçük çocuklara, savaş, kılıç, İslam Ordusu övgüleri yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i imzasının bulunduğu yazı ile 18 ildeki Güzel Sanatlar Liseleri’nde “Kim var?” adlı sanat etkinliği yapılması istendi. Etkinlik kapsamında, “İslam’ın Ordusu” adlı bir oyunun da sergilenmesi talep edildi. Oyunda ölüm, savaş, kılıç övgüleri yapılırken ayrıca AKP’nin reklamlarında sıkça dile getirilen “Türkiye Yüzyılı Gençliği" ifadeleri de yer aldı.

KABUL ETMİYORUZ

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Çanakkale Şubesi’nin ekinliğin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, “Metnin içeriğinin Türkiye Yüzyılı sunumu altında İslam’ın Son Ordusu, Maarif Modele övgüler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e methiyeler şeklinde düzenlenmesi ve milli değerlerimizi yüceltiyoruz diyerek savaşa, kılıca, İslami unsurlara atıfta bulunan bir şekilde düzenlenmesi ve bu okullarda okuyan öğrencilerin etkinliğe katılımı konusunda ‘bu etkinlik yapılmazsa, okulunuz kapanır’ şeklinde tehdit edilmesi laik, bilimsel ve çağdaş bir eğitimi savunan biz veliler tarafından kabul edilemez. Çocuklarımız kendi hür iradeleri ile okullarda düzenlenen etkinliklere, projelere katılabilir ya da katılmayabilir. Bu konuda çocuğun eğitim hakkını ihlal eden, kazanılmış hakları ile ilgili tehdit unsurları içeren cümlelerle çocukları katılıma zorlayan hiçbir yaklaşımı kabul etmiyoruz” denildi.

“Çocuklarımız siyaset maşası olarak kullanılamaz” ifadelerine yer verilen açıklama şu sözlerle son buldu: “Okullarımız laik, bilimsel, çağdaş bir eğitim kurumudur ve hiçbir siyasi partinin arka bahçesi gibi şekillendirilemez, yönlendirilemez ve çocuklarımız hiçbir siyasetin maşası olarak kullanılamaz. Türkiye’deki 18 il ile birlikte şehrimizde de 21.11.2025 tarihinde düzenlenmesi planlanan bu etkinliğin Milli Eğitim bünyesinde organize edilmesi, çalışmaların yürütülmesi bu iş için bütçe ayrılması laiklik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle bu etkinliğin Milli Eğitim bünyesinden çıkarılmasını ve buraya ayrılacak bütçe ile yol ve yemek masrafları nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan çocuklara destek olunmasını talep ediyoruz. Milli Eğitimin Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde yeniden düzenlenmesini, laiklik ilkesinin benimsenmesini, çağdaş ve bilimsel bir eğitim modelinin uygulanarak son 20 yılda eğitimde yaratılan gericiliğe, cemaatçiliğe bir son verilmesini istiyoruz, bu vesileyle Atatürk’ü -saygıyla anıyoruz.”