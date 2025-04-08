‘Sanat Rotası’ ile nisan ayında üç müze ziyareti
Mahir KANAAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen Sanat Rotası programı, nisan ayında dopdolu içerikle sanat tutkunlarını bekliyor.
Sanatseverler 13 Nisan’da Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 19 Nisan’da Borusan Contemporary ve 26 Nisan’da Elgiz Müzesi’ni ziyaret edebilecek. Sergi turuna katılmak için Radar Türkiye uygulamasını indirerek kayıt yapılabiliyor.
• 13 Nisan saat 12.00 Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi: Türk Resmini İzlemek - Kalıcı Sergi; Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler -Süreli Sergi.
• 19 Nisan saat 10.30 Borusan Contemporary: Geçici Sergi: Doug Aitken: İçimdeki Şehir
• 26 Nisan saat: 12.00 Elgiz Müzesi: Gelecek Renkli Günler sergisi.