Sanat Rotası’ndan ücretsiz rehberli müze turları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen Sanat Rotası, mayıs programına bu ay eklenen Rahmi M. Koç Müzesi’nin yanı sıra Arter, Borusan Contemporary, Pera Müzesi, Elgiz Müzesi ve Sadberk Hanım Müzesi’nde gerçekleşecek rehberli turlarla sanatseverlerle buluşacak.

Ücretsiz gerçekleştirilen turlar kapsamında katılımcılar, eserleri yalnızca izlemekle kalmıyor; müze anlatımı eşliğinde sanatçıların üretim süreçlerini, kullanılan teknikleri ve sergilerin arka planını doğrudan yerinde öğrenme imkânı buluyor.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen turlara katılmak isteyenler, Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Turlar, belirlenen tarihlerde müze programına uygun şekilde düzenleniyor.