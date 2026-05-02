“Sanat sınıflar üstü değildir”: Seyfettin Ülger’den Tuzluçayır’da Bahar Resim Sergisi

Sanatçı Seyfettin Ülger’in “Bahar Resim Sergisi”, 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 12.00’de Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkı’nda sanatseverlerle buluşacak. “Güzellik değil, bilinç; gizem değil gerçek” mottosuyla hazırlanan sergi, sanatın doğrudan mesaj üretme gücünü öne çıkarıyor.

“PROPAGANDİST RESİM” YAKLAŞIMI

Ülger, resim sanatını estetik bir üretimin ötesinde, toplumsal gerçekleri anlatan bir araç olarak konumlandırıyor. “Propagandist Resim” olarak tanımladığı bu yaklaşımda, sanatın mesaj üretme işlevi ön plana çıkıyor.

TUZLUÇAYIR’DA ŞEKİLLENEN BİR KİMLİK

Sanat anlayışının yaşam deneyimlerinden beslendiğini belirten Ülger, çocukluk yıllarını ve toplumsal çevresini şu sözlerle anlattı:

“12 Ocak 1955 yılında Sivas’ın Kangal ilçesi Tekke köyünde doğdum. Türkiye’de köyden kente göçen ilklerdeniz. Ben bir yaşındayken babam Ankara’ya geliyor ve Tuzluçayır’a yerleşiyor. Yoksul ve emekçilerin yoğun yaşadığı, Alevi inancının baskın olduğu bir mahalle olan Tuzluçayır, 1970-80 arasını yoğun yaşamış bir mahalledir. Biz o günlerde ‘doğal devrimci’ idik.”

HALKEVİ VE MAHALLE ÇALIŞMALARI

Ülger, 1970’li yıllarda Tuzluçayır’da yürütülen kültürel ve toplumsal faaliyetlere de dikkati çekti:

“Dev-Genç ve sonrasında Devrimci Yol’cu arkadaşlarla Tuzluçayır’da, Ankara’da ilk defa, belki Türkiye’de ilk olarak halkla beraber bugünkü resim sergisinin yapılacağı Halkevi binasını yaptık. Burada halka okuma-yazma kursları, folklor ve tiyatro çalışmalarında bulunduk.”

12 EYLÜL SÜRECİ

Siyasi baskıların sanat ve toplumsal faaliyetleri doğrudan etkilediğini belirten Ülger, şu ifadeleri kullandı:

“1976 yılında faşist baskılar sonucu Halkevi kapatılınca, bu çalışmaları halkın içinde yürüttük. 12 Eylül askeri darbesinin ardından, 1981 yılında tutuklandım ve 1987 yılında çıktım.”

SANATLA YENİDEN KURULAN İLİŞKİ

Edebiyat eğitimi almasına rağmen resme yöneldiğini ifade eden Ülger, sanatla kurduğu ilişkiyi şöyle anlattı:

“1978 yılında, Ankara Gazi Eğitim Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum ama göreve gitmedim. Başta edebiyat ve şiir olmak üzere ilgim vardı. Resimle yaklaşık üç yıldır uğraşıyorum.”

“SANAT GERÇEKLERİ AÇIKLAMANIN ARACIDIR”

Ülger, sanatın işlevine ilişkin yaklaşımını ise şu sözlerle özetledi:

“Biz devrimciler propagandist insanlarız. Görsel sanatların etkin bir kolu olan resim sanatını; sosyal gerçekleri açıklamanın bir ‘propagandist aracı’ olduğunu halka anlatmanın bir yol ve yöntem olduğunu göstermeliyiz. Bu yüzden diyorum ki: Sanat sınıflar üstü değildir. Sanat gerçekleri açıklamanın aracıdır.”

Ülger’in “Propagandist Resim” anlayışıyla hazırladığı Bahar Resim Sergisi, 3 Mayıs’ta Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkı’nda ziyaretçilere açık olacak.