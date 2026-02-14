Sanat siyasetten soyutlanamaz

Emrah KOLUKISA

Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali tartışmalarla başladı. Festivalin jüri başkanlığını üstlenen Alman yönetmen Wim Wenders’in “Politikadan uzak durmalıyız” ifadesi büyük tepki topladı. Berlinale, Filistin’e yönelik tutumu nedeniyle tartışmaların odağında yer alırken Wenders’in açıklamaları tepkiye neden oldu.

“Berlin Üzerinde Gökyüzü”, “Paris Texas” filmlerinin yönetmeni Wenders, Berlin Film Festivali’nin basın toplantısında kendisine yöneltilen “Savaş ve isyanların hakim olduğu günümüz ikliminde sinemanın rolü ne olmalıdır?” sorusuna, “Filmler dünyayı değiştirebilir, doğru, ama politik olarak değil. Hiçbir film bir politikacının görüşlerini değiştirmemiştir ama insanların nasıl yaşayacaklarına dair fikirlerini değiştirebiliriz” yanıtını verdi. Almanya’nın Gazze’deki katliam sırasında İsrail’i desteklemesiyle ilgili bir soruya “Politikadan uzak durmalıyız, çünkü politik filmler yaparsak doğrudan politikanın alanına girmiş oluruz. Oysa biz politikanın tam zıddıyız” yanıtını vermesi ise tartışma yarattı.

SİYASİ BASKI HER YERDE

Festivale ‘Sarı Zarflar’ filmiyle katılan yönetmen İlker Çatak siyasi baskının artık sadece Türkiye’ye özgü olmadığını belirtti.

Bu yıl Türkiye’den “Kurtuluş” adlı son filmiyle festivale katılan ve Altın Ayı için yarışan yönetmen Emin Alper, Wenders’in sözlerine tepki gösterdi. Alper, “Wenders’in sözlerine katılmam mümkün değil” dedi. Sanatın politik içeriğinin gerekliliğine vurgu yapan yönetmen şunları söyledi: “Sanat ve politikanın birbirinden tümüyle ayrılmasının mümkün olmadığını defalarca çeşitli mecralarda söyledim. Dolayısıyla Wenders’in sözlerine katılmam mümkün değil. Bazı ülkelerde sanat ve siyaset birbirinden farklı mesleki uğraşlar gibi algılanıyor olabilir. Fakat Filistin’de, İran’da ve bizimkinin de dahil olduğu pek çok ülkede politika bir yaşama, nefes alma meselesi. Bu yüzden de sanatı hayattan dolayısıyla siyasetten soyutlamak mümkün değil.”

76. Berlin Film Festivali, 22 Şubat’ta sona erecek.

WENDERS’E TEPKİ YAĞDI

Wenders’in sözleri sosyal medyada da tepki aldı. Paylaşımlardan bazıları şöyle:

• Uğur Vardan: Benim için artık ‘Berlin Üzerinde Gökyüzü’ yok.

• Şenay Aydemir: ‘Politikanın dışında kalmalıyız’ lafı kadar alçakça bir politik tutum yok! Sanki ortada sanatsal özgürlük ve ifade alanı varmışçasına akıp giden işleyiş böyle anlarda patlak veriyor işte.

• Öykü Sofuoğlu: 2024’ten beri Berlinale’yi boykot etme çağrısı yapıyoruz. Bu festivale katılmayı kabul edenlerden ne bekliyorsunuz ki?

• Turgay Bakırtaş: Seksen yaşına geldiğin halde yarım ağızla bile eleştiremiyorsun Batı ikiyüzlülüğünü. Sen de o ikiyüzlülülerden birisin.

• Uğur Gürses: Suya sabuna dokunmayan Alman sinemasına tepki olarak çıkan ‘Yeni Alman Sineması’nın yüzlerinden Wenders "Siyasetten uzak durmalıyız" diyor. Fassbinder, Herzog kovalar seni.