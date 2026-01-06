Sanat takvimi doluydu kültür politikası yoktu

Deniz Burak BAYRAK

2025, Türkiye’nin çağdaş sanat takviminde oldukça yoğun bir yıl olarak kaydedildi; yine de bu yoğunluk, kalitenin ve erişilebilirliğin tartışılmasına yol açan bir dizi soruyu da beraberinde getirdi.

Sergi mekânlarının İstanbul’un Avrupa yakasında yoğunlaştığı bir gerçek.

Bu da plastik sanatlar açısından ciddi kent içi dengesizlikler, erişim adaleti ve kültür politikaları konusunda eleştirel bir yorum gerektiriyor.

BİR BİENAL BİLMECESİ

Bu yılın en iddialı karma etkinliklerinden biri hiç kuşkusuz 18’inci İstanbul Bienali oldu. Christine Tohmé’nin küratörlüğünde ‘Üç Ayaklı Kedi’ başlığıyla düzenlenen bienal, kapsayıcı temalar etrafında şekillendirilmişti. Alışılmışın dışında üç yıla yayılması beklenen bienalin seyri, sadece tematik derinliğiyle değil; ‘küratörün beklentilerin aksine erken ayrılmasına’ yol açan süreçle de tartışıldı. Bu ani değişim, bienalin vizyonunun sürekliliği ve İKSV ile sanat çevreleri arasındaki ilişkiyi yeniden sorgulanır hâle getirdi. Uluslararası bir etkinliğin böyle bir ‘terk edilişle’ gündeme gelmesi, yalnızca sanat pratiğini değil, aynı zamanda kurum-sanatçı güven ilişkilerini de tartışma konusu yaptı. Bu durum medya ve sanat çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı. Hâlâ iki taraftan da gerekçeye ilişkin bir açıklama yok; İKSV’nin servis ettiği bültende, yalnızca ‘kişisel sebepler’ denilerek topun Tohmé’ye atılması dışında.

SANAT FUARI MI, KENT SUÇU VİTRİNİ Mİ?

2025’te de Contemporary İstanbul (CI)’un Tersane İstanbul gibi tarihsel ve kamusal bir alanı mekân olarak kullanması, yine fuarın içeriğinden daha fazla tartışıldı. Bir zamanlar Haliç’in endüstriyel belleğini, işçi tarihini ve kamusal üretim hafızasını taşıyan tersaneler; bugün yüksek gelir gruplarına hitap eden otel ve rezidanslardan oluşan ticari bir alana dönüştürülmüş durumda. CI’ın bu alanda konumlanması, çağdaş sanatın kent hakkı ihlalleriyle nasıl iç içe geçtiğinin çarpıcı bir örneği oldu.

Fuar, uluslararası galeri çeşitliliği ve satış hacmiyle övülürken; mekânın kendisi üzerinden yürütülen özelleştirme, erişim kısıtlaması ve tarihsel alanın rant odaklı yeniden işlevlendirilmesi meselesi neredeyse hiç tartışılmadı. Kültür-sanat gazeteleri/ekleri bu konuya hiç değinmedi; röportajlarda çanak sorular soruldu. Oysa Tersane İstanbul, kent suçları literatüründe sıkça anıldığı üzere, kamusal alanın sermayeye devri ve kültür yoluyla meşrulaştırılması sürecinin simge mekânlarından biri. Dahası, kentin belleği üzerine inşa edilmiş bir mekânda düzenlenen bu etkinlik, ironik biçimde kentlilerin büyük bir kısmına -giriş ücreti olmasından dolayı- kapalı. Böylece sanat, kentin mağduriyetlerini görünür kılmak yerine, bizzat bu mağduriyetlerin parçası hâline getiriliyor.

SOLO SERGİLER

2025’te kentte düzenlenen solo sergilerin belirgin bir tematik ortak paydası yoktu; genellikle bireysel sanatçıların farklı dönemlerine veya üretim diline odaklanan bu işler, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki müze ve galeri ağının zenginliğini destekledi. Öte yandan sololar Anadolu yakası, İzmir, Ankara gibi metropollerde görece daha az görünür oldu.

KÜLTÜR YOLU’NDA ÜCRET TARTIŞMASI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM’de açılan Dali, Matisse ve Şakir Paşa ailesine odaklanan sergiler ücretli olarak ziyaret edildi; festival, ‘toplumun geniş kesimlerinin erişim hakkı’ bağlamında eleştiri yağmuruna tutuldu. Sanatın kamusal oluşuna ilişkin iddia ile pratik arasındaki çelişki, pek çok sanatsever tarafından tepkiyle karşılandı.

İBB SERGİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin sergileri, paralel olarak yerel sanat üretimine alan açma potansiyeli taşıyor. Sergilerin çoğunda genç sanatçıların üretimlerini gördük ancak bu gençlerin şehir ölçeğinde fark edilir bir biçimde yükselmesine imkân sağlayacak yapısal bir strateji hâlâ eksik.

2025’in bir başka dikkat çekici eğilimi ise yapay zekâ destekli eserlerin sergi programlarında giderek daha görünürleşmesi oldu. Bu eğilim, yaratıcı üretimin sınırlarını zorladığı kadar ‘insan emeği’ kavramını da tartışmaya açtı.

KÜLTÜR-SANATTA BİR DENGESİZLİK VAR

2025, Türkiye’de sanat takvimini zenginleştiren pek çok sergiye sahne oldu; ancak bu zenginlik; erişim, mekânsal dağılım, genç üretici alanı ve kamusal kültürün ücretlendirilmesi gibi temel meselelerle gölgeleniyor. Sanatın, sadece elit bir tüketim nesnesi olarak değil; toplumun geniş kesimleri tarafından deneyimlenebilir bir ortak belleğe dönüşmesi için bu meselelerin acilen gündemleştirilmesi gerekiyor.