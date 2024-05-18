Sanat tarihçisine ‘kadın olduğu’ için müze engeli

Haber Merkezi

Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zehra Ergül Kaya, İstanbul Fatih’te bulunan ve camiye çevrilen Kariye Müzesi’ne “kadınlara yasak” denilerek alınmadığını açıkladı. Yaşananlara tepki gösteren, Kariye’ye restorasyonu görmek için gittiğini ifade etti.

Uygulamanın dini ya da hukuki bir izahının olmadığını vurgulayan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne “Kariye kim için açıldı?” diye sordu. Uygulamanın kadın hakları ve insan haklarına aykırı olduğunu belirten Kaya, yaşananlara tepki gösterdi.