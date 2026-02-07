Sanat ve emekle bezeli zarflar

Deniz Burak BAYRAK

Resim, yüzyıllar boyunca kendisine ‘uygun’ görülen yüzeylerde göründü Bu çoğu zaman tuval ya da kâğıt bazen de duvar oldu. Boya bu alanlarda dolaştı, teknikler gelişti, biçimler değişti; yüzey fikri de buna bağlı olarak dönüştü. Bedri Rahmi Eyüboğlu ise resmin nereye ait olduğundan çok, nerede mümkün olabileceğiyle ilgilendi. Onun için sanat, hayatın ve Anadolu’nun içindeydi. Bu yüzden bir mektup zarfı da, en az bir tuval kadar güçlü bir anlatım alanına dönüşebilirdi. İBB Miras’ın restore ettiği Casa Botter’de açılan ‘Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ sergisi, tam olarak bu düşüncenin izini sürüyor.

Sergilenen nesneler ilk bakışta zarf ya da mektup gibi son derece mütevazı malzemeler. Ancak Bedri Rahmi’nin elinden geçtikten sonra bu zarflar, gündelik bir iletişim aracından çıkıp görsel hafızanın taşıyıcılarına dönüşmüş. Üzerlerinde balıklar yüzüyor, desenler tekrar ediyor, renkler taşarak adres satırlarına karışıyor. Kimi zaman bir otoportre silueti beliriyor, kimi zaman Anadolu motiflerini çağrıştıran biçimler. Her biri, klasik resim anlayışının sınırlarını sessiz ama kararlı bir biçimde aşan küçük sanat alanları gibi duruyor.

ZARFTAN YANSIYAN DOSTLUKLAR

Bu zarflar yalnızca estetik birer nesne değil; aynı zamanda Türkiye’nin kültür-sanat tarihine dair güçlü tanıklıklar. Abidin Dino’ya, Fikret Mualla’ya, Cahit Külebi’ye, İlhan Koman’a, Adalet Cimcoz’a, Turan Erol’a, John Marshall’a gönderilmiş mektupların zarfları, bir dönemin entelektüel dolaşımını görünür kılıyor. Duvarlarda yer alan kısa mektup alıntıları, bu yazışmaların samimi tonunu bugüne taşıyor. Resmî tarih anlatılarında pek rastlanmayan bir şey oluyor burada: Sanatçılar arasındaki dostluklar, dayanışmalar ve gündelik hayat hâlleri öne çıkıyor.

Sergi, mektubun edebî gücünü hatırlatırken onun fiziksel varlığına da dikkat çekiyor. Dijital iletişimin hızına alışmış bugünün izleyicisi için bu zarflar, yavaşlığın ve emeğin izlerini taşıyor. Bedri Rahmi’nin 1970 yılında Turan Erol’a yazdığı bir mektuptaki satırlar bu hissi yoğunlaştırıyor:

“Mektup yazmak… Kolay değil. Her şeyden önce kendine göre bir vakit, bir EŞREF saati istiyor. Mesela şimdi sabahın beşi!..” Bu ‘eşref saat’, sergideki her zarfın üzerinde seziliyor; aceleye gelmemiş, düşünülmüş, dokunulmuş bir zaman dilimi gibi.

Zarfların tarihleri 1957 ile 1974 arasına uzanıyor. Türkiye’den ABD’ye, Kanada’dan Fransa’ya uzanan adresler, Bedri Rahmi’nin yaşamının ve sanatının coğrafi genişliğini de ortaya koyuyor. Eşi Eren Eyüboğlu, ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu, oğlu Mehmet Hamdi Eyüboğlu ile yapılan yazışmalar, sanatçının özel dünyasını açarken; Fikret Mualla’dan Mustafa Pilevneli’ye uzanan dost çevresi, dönemin kültürel iklimini tamamlıyor. Böylece sergi, hem kişisel hem kolektif bir belleği aynı anda taşıyor.

KÜÇÜK YÜZEYDE BÜYÜK ETKİ

Casa Botter’in üst katında izlenebilen 1990 yapımı TRT belgeseli ve Bedri Rahmi’nin ‘Zindanı Taştan Oyarlar’ şiirinin el yazması, bu çok yönlü üretimi başka bir düzlemde tamamlıyor. Şairin diliyle ressamın çizgisi arasındaki geçişkenlik, zarflarda olduğu gibi burada da belirgin. Yazı imgeye, imge yazıya karışıyor; disiplinler arasındaki sınırlar belirsizleşiyor.

‘Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ sergisi, sanatın yalnızca büyük ölçekli işler ya da sergi salonları için üretilmediğini hatırlatıyor. Bir zarfın köşesinde, bir adresin hemen yanında, bir dost selamında da sanat mümkünleşiyor. Bedri Rahmi’nin asıl mirası belki de sanatı hayattan ayırmayan, onu gündelik olanın içine yerleştiren bir bakışta yansıyor.

Bugün bu zarflara bakarken insan, yalnızca geçmişe değil geleceğe de bakıyor. Çünkü her mektup, yazıldığı anda geleceğe gönderilmiş bir iz. Bedri Rahmi’nin zarfları da hâlâ sevginin ve emeğin zamana direnişini konuşuyor. Sanat bazen en büyük etkisini, en küçük yüzeylerde bırakabiliyor. Sergi, 29 Mart’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık.