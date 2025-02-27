Sanata sansür kabul edilemez: Komedi filminden bile korktular

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vizyona girişini geciktirerek engellediği yönetmen Kazım Öz’ün "OY'una Geldik" filmini bu kez “uygun bulunmamıştır” diyerek resmen yasakladı. Bakanlık yasaklama gerekçesine ilişkin, “5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu”nun 4. Maddesi gereğince yasaklandı” ifadelerine yer verdi. İlgili maddede yer alan ifadeler şu şekilde: “Bakanlık, insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içeren filmleri yeniden değerlendirilmek üzere Değerlendirme ve Sınıflandırma Kuruluna sevk edebilir. “

BİR KARA LEKE

Filmin Yönetmeni Kazım Öz, BirGün'e yaptığı açıklamada, "Bu karar Türkiye sanat tarihi açısından bir kara leke, bir utanç tablosu. Kararın oy birliğiyle alınmış olması en dikkat çekici ve ürkütücü yanı. Dokuz kişilik kurulda sektördekiler dâhil olmak üzere herkes bu filmin yasaklanması için imza attı. Bu da sanatçıların, sanat dünyasının tartışması gereken bir şey" dedi.

Kararda yasal anlamda da sıkıntı olduğunu anlatan Öz, "Burada kanunen bir boşluk olduğunu görüyoruz. Bir değişime ihtiyaç olduğunu görüyoruz ve aslında bu boşluğun iktidar tarafından kullanıldığını görüyoruz. Çünkü 5224 sayılı kanunun dördüncü fıkrasını okuduğumuzda çok genel geçer ifadeler görüyoruz ama buna dayanarak bir filmi yasaklamak normalde imkânsız. Burada zorlama bir yorumla, özellikle filmi yasaklamak için uğraşıldığını gördük. Yasal olarak bu filmin Türkiye'de seyircisine ulaşması için girişimlerde bulunuyoruz. Pazartesi yürütmeyi durdurma kararı için başvuracağız tebliğ edildiğinde. Çok hızlı şekilde süreci tersine çevirerek, bu yasağı ortadan kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BİZİ HAKLI ÇIKARDILAR

Seyircinin kendini biraz daha rahat hissetmesi için bir film yaptıklarını anlatan Öz, "Türkiye'de gerçek bir sinema yapmak istediğimizde acılı, trajik, ağlak hikâyelerle karşı karşıyayız aslında. Çok büyük acılar yaşıyor toplum. Biz de filmlerimizde genelde bu acılı hikâyeleri işliyoruz. Burada ise seyirci birazcık eğlensin istedik. Bir eleştiri de görsün, bir gerçekliğe de dokunalım ama bunu kahkalarla izlesin istedik. Kendi haline bile gülsün istedik. Filmde çok farklı siyasal düşüncelerde olan topluluklar, kişiler, anlayışlar var. Bunların hepsi bir kasabada yaşıyorlar ama birbirlerini öldürmüyorlar, şiddet yok, cinayet yok filmde. Hiciv var, eleştiri var. Bu hicivden rahatsız oldular. Çok fazlasıyla üstlerine alındılar. Aslında alınmakta haklılar ama üstüne alındıktan sonra bu adımı atmamaları lazım. Bizi haklı da çıkarıyor aslında bir yönüyle filmin yasaklanması" şeklinde konuştu.

SAHİP ÇIKILMALI

Bu yasağın en başta seyirciye verilen ceza olduğunu vurgulayan Öz, kamuoyuna şu çağrıda bulundu:

"Bu yasak aslında toplumu sürü görme yaklaşımından kaynaklı. Topluma diyor ki 'sen sürüsün, ben senin çobanınım, seni istediğin yerde otlatırım, istediğin zaman sana su veririm, istediğin zaman vermem. Hangi filmi izleyip izlemeyeceğine ben karar veririm. Senin adına ben eleştiririm, ben engellerim." İşte bu zihniyetin kırılması lazım. Öncelikle seyirciye çağrımız var. Seyircinin tepki koymasını bekliyoruz. Tabii onun dışında da üreticilerin burada bir araya gelmesi ve ses vermesi lazım. Biz yıllarca çalışıyoruz, emek harcıyoruz. Her karesine ciddi emek harcıyoruz. Bir kurul ya da bir kuruldan bir kişi keyfine göre gelip "bu film Türkiye'de yasaklansın' diyemez. Dolayısıyla üreticilerin, sektörün, oyuncuların özellikle sektörün STK'larının bu konuda girişimde bulunmalarını, bakanlığa baskı uygulamalarını, bu yasayı değiştirmeye ya da bu kararı geri almak için baskı uygulamaya çağırıyorum."

Filmin oyuncularından Orhan Aydın da "Tüm dünya insanlığı, sanat yaratıcıları bu gerici-kafatasçı dayatmayı reddetmeli. Övündükleri Yeni Türkiye bir komedi filminden korkacak kadar yasakçı, sansürcü" sözleriyle karara itiraz etti.

BİR DARBE

Sinema Emekçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Oy'una Geldik" filminin yasaklanması, sanatın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. Sinema, toplumsal hikâyeleri anlatan, gerçekleri ortaya çıkaran güçlü bir sanat dalı. Sansür, bu gücü baltalamaya, sanatçıyı susturmaya, izleyiciyi ise tek sesli bir düzene mahkûm etmeye çalışıyor. Sanat özgür olduğu sürece anlamlı. Sansür, yalnızca bir film değil, toplumun eleştirel düşünme özgürlüğünü de hedef alır. Sinema emekçileri olarak, bu tür yasakları reddediyor ve sanatta özgürlüğü savunuyoruz. Tüm sanatseverleri ve özgür düşünceyi savunan herkesi bu sansüre karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz" denildi.

OVACIK'TA ÇEKİLDİ

“Her devrin bir zübüğü vardır” sloganıyla tanıtılan "OY’una Geldik" filmi Dersim'in Ovacık ilçesinde çekildi. Gelirinin önemli bir kısmı Munzur’un ve hayvanların korunmasına aktarılacak filmin başrolünde usta sanatçı İlyas Salman var.

Salman’a Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rugeş Kırıcı ve Ulaş Kaya eşlik ediyor. Filmde, Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Ovacıklılar da rol aldı.

FİLMİN KONUSU

İktidar partisinin adayı Hıdır Diri, başkan seçilir ancak rant kavgası, sağ partinin talepleri ve zorlamaları nedeniyle vaatlerle kandırılan halk tarafından protesto edilir. Filmde, Türkiye’de belediyelerin işleyişi, iktidar ilişkileri, rant kavgaları ve bir halkın nasıl “oy’una geldiği” mizahi bir dille anlatılıyor.