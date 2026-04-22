Sanatçı Canan Tolon, 25’inci Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi oldu

Deniz Burak BAYRAK

Vehbi Koç Vakfı tarafından her yıl eğitim, sağlık ve kültür alanlarından birine odaklanarak verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl 25’inci kez sahibini buldu. Kültür sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren törende, modern sanatın temsilcilerinden Canan Tolon, toplumsal gerçekliklere ayna tutan çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Seçici kurulun önerdiği üç isim arasından belirlenen Tolon, eserlerinde özellikle göç, zaman, doğa ve yıkım gibi temaları işleyerek izleyiciyi alışılmışın dışında bir sorgulamaya davet etmesiyle tanınıyor.

Divan Kuruçeşme’de salı akşamı gerçekleştirilen törende ödülünü almak üzere sahneye çıkan Canan Tolon, sanat üretimini hem kişisel hem de evrensel bir perspektifle değerlendirdiği bir konuşma yaptı. Tolon, şu ifadeleri kullandı: "Sanat üretimi çok yalnız bir süreçtir; ama zihinde bir kalabalıkla birlikte yaratılır, üretilir ve oluşur. Size yakın olanlar, henüz tanımadıklarınız ya da hiçbir zaman tanışmayacaklarınız… Onlarla bir diyalog kurduğunuzu hayal edersiniz. Hayal kurmak bir güçtür.” Tolon, ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un elinden aldı.

Bu kez ödülün “kültür” sahasında verildiğine dikkat çeken Koç, "Bu yılki ödüle layık görülen sanatçı da alışılmış kalıpların ötesine geçen, düşünmeye davet eden bir yaklaşımı temsil ediyor. Sanatın en kıymetli tarafı alışılmışı sorgulatması ve değişimi teşvik etmesidir. Bundan dolayı kültür ve sanata katkıyı bir tercih değil, insanımıza ve Cumhuriyet’imize borç ve vazgeçilmez bir mesuliyet olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Çalışmalarında didaktik bir dil kullanmak yerine izleyiciyi düşünmeye sevk eden çok boyutlu anlatımları tercih eden sanatçı, bu ödülün kendisi için taşıdığı anlamı ise şöyle özetledi: “Vehbi Koç Vakfı’nın bugün verdiği bu ödül benim için geleceğe dönük bir destek ve aynı zamanda bir cesaret kaynağı. Beni bu değerli ödüle layık gören Vehbi Koç Vakfı’na ve Seçici Kurul üyelerine çok teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Zeynep Çelik, Prof. Dr. Ayla Ödekan, Kerem Kabadayı, Murathan Mungan ve Sadık Karamustafa’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ödülü kazanan Canan Tolon; mekânı parçalayan, katmanlı ve hafızaya dokunan sanat anlayışıyla Türkiye'nin kültürel birikimine katkı sunmaya devam ediyor.