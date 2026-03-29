Sanatçı Ceylan Ertem’den çağrı: “Gazetecilere özgürlük için Kadıköy’de buluşalım”

Haberleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 7 gündür cezaevinde bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı için destekler çığ gibi büyürken

İktidarın gazetecilere yönelik baskıları her geçen gün artarken basın emekçileri bugün İstanbul Kadıköy’de bir araya gelecek.

Basın özgürlüğüne yönelik baskıları ve meslektaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için yürüyüş çağrısı yapan gazeteciler, bugün saat 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşacak.

Gazeteciler yayımladıkları “Gazetecilere özgürlük” başlıklı çağrıda, “Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz” dedi. Yurttaşlara seslenen gazeteciler, “Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.

Sanatçı Ceylan Ertem de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özgür basın ve gazeteciler için dayanışma çağrısında bulundu.

Yıllardır özgür basın ve onurlu gazeteciler için ses yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Ertem, bu kez kalabalık bir şekilde bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı şunları yazdı:

"Yıllardır özgür basın ve onurlu gazeteciler için ses yükseltmeye çabalıyorum, çabalıyoruz.

Bugün ise büyük bir kalabalık olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermenin zamanı;

Kadıköy’de 29 Mart’ta “Gazetecilere Özgürlük” yürüyüşü düzenlenecek.

Saat 14.00’te Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşulacak.

İzmir’de olduğum için fiziken yanlarında olamıyorum ama tüm kalbimle yanlarındayım♥️"

İSMAİL ARI 7 GÜNDÜR TUTUKLU

Muhabirimiz İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade verdi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmadı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar verdi. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezeavi’ne götürüldü.