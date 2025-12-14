Sanatçı Demet Evgar: Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle taziye mesajları sürüyor. Sanatçı Demet Evgar, yaptığı açıklamada, "Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak" ifadesini kullandı.

Oyuncu Demet Evgar, Instagram hesabından, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle paylaşım yaptı.

Durbay ile fotoğrafını paylaşan Evgar, şu ifadeleri kullandı:

"Gülşahçığım güzel kardeşim, gururumuz başkanım. Gittiğin yer burdan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak."