Sanatçı Filiz Alacacı, Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusunda bulundu

HABER MERKEZİ

Sanatçı Gaye Filiz Alacacı, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Karadağlı’nın kurum sanatçılarına yönelik "Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti" sözlerinin ardından açıklamalara tepki gösteren Alacacı, Görkem Ali Kaya adlı bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulmuş ve telefonuna da el konularak sorguya çekilmişti.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Alacacı, hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi suçlamalarıyla Karadağlı, müfettiş Kaya ile diğer tüm sorumlulardan şikâyetçi oldu.

Başsavcılığa verilen dilekçede, üç saatlik yapılan sorguda Alacacı’nın tehdit ve şantaja uğradığı ve Karadağlı’yı eleştirdiği için sosyal medya üzerinden özür dilemesi için baskıya maruz kaldığı belirtilirken Alacacı’nın üç saat boyunca hukuka aykırı şekilde alıkonulduğu da vurgulandı.

Başsavcılığa verilen dilekçede ismi geçen bütün şüpheliler hakkında soruşturmanın başlatılması istenirken kişilerin belirtilen suçlamalarla cezalandırılması talep edildi.

Konuya ilişkin daha önce de CHP Miletvekili Orhan Sarıbal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi vermişti.