Sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

Enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, entübe edildi.

Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından babasının entübe edildiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi.Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin!"

Sanat hayatında 72. yılını geride bırakan ve "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunan duayen ismin, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Haldun Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alınmıştı.