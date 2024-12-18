Sanatçı kıyafetlerine müdahale

Cumhurbaşkanlığı’nda 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen 2024 Türkiye - Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni, kadın sanatçıların sahne kıyafetlerine yapıldığı iddia edilen müdahaleler nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçılarının kıyafetlerinde yapılan değişiklikler, “ahlaki sansür” tartışmalarını gündeme getirdi.

İddiaya göre, orkestranın kadın sanatçılarının yıllardır giydiği geleneksel konser kıyafetleri, tören için son anda değiştirildi, kadın sanatçılarının kıyafetlerindeki yırtmaçlar dikildi ve sırt bölgelerine siyah tüller eklendi.

Türkiye - Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı çerçevesinde yapılan etkinlikteki müdahaleler, toplumsal ve kültürel sınırların yeniden sorgulanmasına neden oldu ve 'ahlaki sansür' uygulamalarına dair eleştirileri güçlendirdi.

Tören, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Macar Devlet Halk Müziği Topluluğu sanatçılarının katılımıyla gerçekleşti.

AHLAK BEKÇİLİĞİ!

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle CSO sanatçılarının kıyafetlerine yapılan müdahaleyi TBMM Başkanlığı’na sordu. İlgezdi soru önergesinde şu soruları sordu: Yıllardır konserlerde kullanılan kostümlere neden müdahale edilmiştir?, Konsere Cumhurbaşkanı yetkilileri mi yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri mi müdahale etmiştir? Sanatçı kıyafetlerine hangi görevliler “ahlak bekçiliği” yapmıştır?, Konser kıyafetlerine daha önce hiç müdahale edilmiş midir?