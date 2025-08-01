Sanatçı Kürkçügil son yolculuğuna uğurlandı

Haber Merkezi

Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren fotoğraf ve seramik sanatçısı, grafiker İnci Batuk Kürkçügil toprağa verildi. Dün Şişli Ermeni Mezarlığı’nda bir araya gelen İnci Batuk Kürkçügil’in yakınları ve sevenleri sanatçıyı son yolculuğuna uğurladı.

1957 doğumlu olan Kürkçügil, grafik tasarım alanındaki çalışmalarının ardından seramik ve fotoğrafla üretimlerini sürdürdü. Sanatçı, İstanbul’un özellikle Galata semtine odaklanan kent hafızasını görsel olarak belgeleyen çalışmalarıyla tanındı.

2017 yılında ilk kişisel sergisi “Galata’nın Görsel Kent Hafızası”nı Depo’da açtı. Kürkçügil’in sanat pratiği; kent, hafıza ve gündelik yaşam temalarına yoğunlaşan bir anlatıma sahipti. Sanatçının eşi Masis Kürkçügil ile birlikte yürüttüğü ortak çalışmalar da kültürel çevrelerde dikkatle takip ediliyordu.