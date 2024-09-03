Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, kanserle olan uzun mücadelesini kaybederek 86 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi.

Bir süredir Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gören Güleryüz, Türk resim sanatına yaptığı katkılarla tanınıyordu.

Sanatçı, özellikle figüratif çalışmaları ve güçlü çizgileri ile biliniyor. Güleryüz, sanat yaşamı boyunca birçok önemli sergiye imza attı ve eserleri uluslararası alanda da büyük ilgi gördü.

Mehmet Güleryüz'ün sanatı, toplumsal eleştirileri ve bireysel özgürlük teması üzerine yoğunlaşıyordu. Eserlerinde sıklıkla insan figürlerini ve yüz ifadelerini dramatik bir şekilde işleyerek, izleyicilerine derin duygusal deneyimler sunmayı başardı.