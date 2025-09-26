Sanatçı Nalan Höke Turan, İtalya vizesi vaadiyle dolandırıldı

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan'ı, İtalya vizesi işlemleri için dolandırdığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şikayetçi Turan'ın, İtalya vizesi başvurusu yapabilmek amacıyla internet sitesi üzerinden söz konusu kişiler ile irtibat kurduğu belirlendi.

Vize başvurusu işlemleri için pasaport ve belgeleri ile 90 bin lira para gönderen Turan'ın, daha sonra şahıslara ulaşamadığı ve dolandırıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlananlardan 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10'u Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Diğer kişinin ise il dışında gözaltına alındığı öğrenildi.