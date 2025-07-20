Sanatçı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, hastaneye kaldırıldı.

Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle stent takılan sanatçı, sabaha karşı yaşadığı sağlık problemi sonrası yeniden acil servise başvurdu.

YÜKSEK NABIZ VE TANSİYON

Sanatçının basın danışmanı Yağız Yılmaz, yaptığı açıklamada Öncel’in saat 04.30 sıralarında yüksek nabız ve yüksek tansiyon şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Müdahale sonrası Öncel’e bir stent daha takıldığı ve sağlık durumunun stabil hale getirilmeye çalışıldığı kaydedildi.