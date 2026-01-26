Sanatçı Seha Okuş hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği ve Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden biri olarak bilinen sanatçı Seha Okuş, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Okuş'un vefat haberini sanatçı Bedia Akartük duyurdu.

Okuş’un bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği de aktarıldı.

Sanatçı “Hasretinle Yandı Gönlüm” gibi eserlerle geniş kitlelerce tanınıyordu.

SEHA OKUŞ KİMDİR

Münevver Seha Okuş Özveren, 7 Nisan 1928’de İstanbul’da doğdu ve Türk Halk Müziği yorumcusu, eğitimci olarak tanındı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nden 1958’de mezun olduktan sonra İstanbul Radyosu ve konservatuvarda yaklaşık 35 yıl görev yaptı.

Okuş, TRT bünyesinde Yurttan Sesler Korosu sanatçısı olarak önemli çalışmalara imza attı ve Yeşilçam filmlerindei şarkılara ses verdi; Dönüş, Mahpus, Toprak Ana, Açlık ve Kuma gibi yapımlarda eserleri yer aldı. 1990’dan itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Halk Müziği Bölümü başkanlığı ve repertuvar hocalığı yaptı, pek çok genç sanatçıyı yetiştirdi.

Kalan Müzik tarafından 2002 yılında Seha Okuş'un 17 eserinden oluşan Hasretinle Yandı Gönlüm adlı bir albüm yayınlanmıştı.

Okuş aynı zamanda ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen’in halası olarak da biliniyordu.