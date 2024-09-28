Sanatçı Selda Bağcan kendi adına vakıf kurdu

Ezgi Can CEYLAN

Duayen sanatçı Selda Bağcan ismini taşıyan bir vakıf kurdu. Vakıf, valilik izni olan SMA’lı çocuklara tedavileri için para desteğinde bulunmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak ve sokak hayvanlarını koruma derneklerine destek sağlamak amacıyla kuruldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda vakfın kuruluş amacı, "İhtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak; Valilik izni olan SMA’lı çocuklara tedavileri için para desteğinde bulunmak; sokak hayvanlarını koruma derneklerine mama desteğinde bulunmak; barınak ve aşevi kurmak; vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmaktır" olarak açıklandı.

İlanda, vakfın sona ermesi halinde, borçların tasfiyesinden sonra kalan mal ve hakların Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne devredileceği bildirildi.