Sanatçı Sevinç Eratalay gözaltına alındı
Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümünde Mahir Çayan'ın fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı. SOL Parti, Eratalay'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek "Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın" dedi.
Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
30 Mart'ta Kızıldere Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Eratalay, Mahir Çayan ile birlikte Kızıldere'de katledilen 9 devrimciyi andı.
Eratalay paylaşımında kendisinin seslendirdiği Mahir'in Türküsü'nden bir bölüme de yer verdi. Paylaşımda bir yurttaşın Mahir Çayan portresini taşıdığını gösteren fotoğraf yer alıyordu.
Savcılık kararıyla bu paylaşım nedeniyle "THKP-C propagandası" yaptığı gerekçesiyle Eratalay hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından bugün sabah saatlerinde Antalya'daki evinden gözaltına alınan Eratalay'ın telefonuna da el konuldu.
Sanatçı, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
'ON'lar Devrim ateşiydi..!'✊️🌹#kızıldere #mahirçayan #30mart1972 pic.twitter.com/pnwR2ODJ8G— Sevinç Eratalay✊ (@EratalaySevinc) March 29, 2025
SOL Parti, Eratalay'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın" denildi.
Devrimci sanatçı Sevinç Eratalay, Mahir Çayan paylaşımı sebebiyle bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.— SOL Parti (@solpartibilgi) April 9, 2025
Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın. pic.twitter.com/0OA6hLuLPl