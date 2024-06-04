Sanatçı Sümeyra Çakır İstanbul'da anılacak

Sanatçı Sümeyra Çakır için 7 Haziran’da İstanbul’da anma etkinliği düzenlenecek.

Sanatçı Sümeyra Çakır, İstanbul’da düzenlenecek etkinlikle anılacak.

“Sümeyra Allı Turna” isimli anma etkinliği 7 Haziran Cuma günü gerçekleşecek.

Anma töreninde belgesel gösterimi ve konser olacak.

Etkinlik, Sümeyra Çakır'ın halen Frankfurt'ta yaşayan hayat ve yol arkadaşı Hasan Çakır katılımı ve katkılarıyla gerçekleştirilecek.

SÜMEYRA ÇAKIR KİMDİR?

Sümeyra Çakır 25 Mayıs 1946’da Edirne’de doğdu, 5 Şubat 1990‘da Frankfurt’ta yaşamını yitirdi.

İlk ve ortaokulu Ankara ve İstanbul’da okudu, Beşiktaş Kız Lisesi‘ni bitirdikten sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Mimarlık Fakültesi‘ni 1969 yılında bitirdi.

Üniversiteye devam ederken, aynı zamanda 1966 yılında başladığı İstanbul Belediye Konservatuvarı Klasik Batı Müziği Şan Bölümü’nde 1977 yılına kadar eğitim gördü. 1971 yılında Ruhi Su ile tanıştı, öğrencisi oldu. Fakülteden arkadaşı Mimar Hasan Çakır’la evlendi.

1975 yılında Ruhi Su ile birlikte Dostlar Korosu’nu kurdu. Birlikte 1977 yılında yaptıkları “El Kapıları“ ve “Sabahın Sahibi Var“ albümleri ve birlikte gerçekleştirdikleri Pir Sultan Abdal, Köroğlu ve Türküler konserleri Türkiye’de büyük ilgiyle karşılaştı. 1979 yılında, bir süre Türkiye Maden – İş Sendikası’nın korosunu yönetti.

1977’den sonra İngiltere, Fransa, İsveç, Almanya, Küba, Yunanistan, Bulgaristan‘da festivallere katıldı. 1980‘deki askeri darbeden sonra çalışmalarını Almanya‘da sürdürmeye karar verdi, Frankfurt‘a yerleşti.

80’li yıllar, kısa ömrünün son on yılında, Sydney’den Helsinki’ye, Atina’dan Londra’ya kadar dünyanın birçok kentinde sahneye çıktı. Konserden konsere, festivalden festivale, bir şenlikten diğerine, insanlığın barış ve özgürlük çağırısını türkülerle çoğalttı.