Sanatçı Ümit Denizer hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar, yönetmen Ümit Denizer, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatro sanatçısı oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

ÜMİT DENİZER KİMDİR?

1948, Ankara doğumlu Ümit Denizer, Yıldız Üniversitesi Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Ayla Algan'dan tiyatro eğitimi aldı. Muhsin Ertuğrul ve Haldun Taner'in teşvikiyle 1973 yılında Anadolu Çocuk Oyunları Kolu tiyatro topluluğunu kurdu. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik oyunlar yazan Denizer, tiyatro eleştirmenidir.

Yazdığı Keloğlan adlı oyun, Türk Tiyatrosu'nu yurtdışında temsil eden ilk çocuk oyunu unvanını aldı. Birçok kez Avrupa'daki festivallere ve turnelere çağrıldı.1976'da Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü.