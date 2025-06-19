Sanatçı ve gazetecilerden depremde yıkılan MCG Tower için çağrı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki MCG Tower da depremde yıkıldı, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi Muhammet Coşkun Gökkan, statik proje müellifi ve kaba inşaatı gerçekleştiren Mehmet Yılmazlar, şantiye şefi Şule Genç Özbay, mimari proje müellifi Meltem Yılanoğlu, jeolojik etüt müellifi Sefa Apak, jeofizik etüt müellifi Mehmet İnce, jeoteknik etüt müellifi Yıldıray Şengül, projelendirme ve yapım sürecinde denetim görevini üstlenen yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin Karaömer, yapı denetim şirketi bünyesinde statik sorumlusu ve şirket yetkilisi Hikmet Nural, yapı denetim şirketinin mimari sorumlusu Hatice Sezer, ustabaşılar Abdulhamit Bostancı, Ali Cemil Arıcan ve firma sahibi Ferhat Sönmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Dosya kapsamında 13 sanık da tutuksuz yargılanıyor.

MCG Tower davasının beşinci duruşması 25 Haziran’da görülecek. Sanatçılar Ceylan Ertem, Burhan Şeşen, Hüseyin Turan, Güvenç Dağüstün, Hüsnü Arıkan, İlkay Akkaya, gazeteciler Timur Soykan ve Şule Aydın, MCG Tower’da anne ve babasını kaybeden Selin Sümbültepe, adalet çağrısında bulundu. Ünlülerin yaptığı çağrıda şu ifadeler yer verildi:

"6 Şubat'ta sadece şehirler değil, adalete duyulan inanç da yerle biri oldu. Beton yığınları arasında ölümü bekledik. O yüzden bu dava sadece bir binayla ilgili değil. Bu dava Türkiye'de adaletin işlememesiyle, cezaların caydırıcı olmamasıyla ilgili. Bu bir doğa felaketi değil. Eksik hesaplarla, tamamlanmamış kolonlarla, denetimsizlikle örülmüş bir ihmaller zinciriydi.

Biz MCG Tower'da yakınlarını kaybeden aileler olarak 2 yıldır bu davanın peşindeyiz. Her duruşmaya hazırlandık, tüm delilleri topladık. Ve sonunda bilirkişi raporu geldi. Rapor açık. Binanı yıkımında mimardan müteahhide, yapı denetiminden şantiye şefine kadar herkes asli kusurlu. Bu rapor bizim başından beri söylediğimiz şeyi doğruluyor. MCG Tower göz göre göre yıkıldı. Ve hala hiçbir sanık tutuklanmadı. Bu kadar açık kusurlara rağmen hala ellerini, kollarını sallayarak geziyorlar.

Buradaki bütün ölümler kader değil, cinayetti. Ve tüm sanıkların tutuklanmasını istiyoruz. MCG davası sadece adalet arayan birkaç ailenin davası değildir. Tüm Türkiye'deki adalet mücadelesidir. Tüm sanıklar tutuklansın, cezasızlık son bulsun. Eğer cezasızlık devam ederse aynı acıları yeniden yaşarız. Adalet geciktikçe suç cesaret kazanır. Tüm sanıklar tutuklansın."