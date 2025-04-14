Sanatçı ve siyasetçilerden Reşit Kibar’ın davasına çağrı: "Doğadan ve yaşamdan olan herkesin davası"

Haber Merkezi

Artvin’in Borçka ilçesinin Cankurtaran bölgesinde "mesire alanı" adı altında yapılmak istenen ağaç kesimine karşı nöbet tutan köylülerden Reşit Kibar'ın 3 Eylül 2024 tarihinde katledilmesinin ardından ilk duruşma 18 Nisan'da Artvin Adliyesinde görülecek.

Cankurtaran Yaşam Savunması, "Reşit Kibar için adalet, herkes için adalet" diyerek tüm doğa dostlarını 18 Nisan'da görülecek duruşma için Artvin Adliyesi'ne çağırdı.

“Reşit Kibar için adalet, herkes için adalet” çağrısıyla Cankurtaran Yaşam Savunması’nın örgütlediği bu dayanışma çağrısına siyasetçi ve sanatçılardan destek verdi, gönderdikleri destek videoları ile Kibar’ın Artvin Adliyesi’nde görülecek davasına çağrı yaptı.

SOL Parti PM üyesi Alper Taş, gönderdiği video mesajında “Sevgili Reşit Kibar kardeşimiz yaşamı savundu. Yaşam alanlarımızı savundu, doğayı savundu ama onu katlettiler. Şimdi biz Reşit Kibar’ı savunuyoruz. Reşit Kibar için adalet istiyoruz” dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, bu davaya sahip çıkmaya davet ederek “Biliyoruz ki Reşit Kibarlar kendi ülkesindeki madencilere karşı, yeraltı ve üstü kaynaklarımızı yağmalayanlara karşı onurlu bir mücadele sürdürdü ve katledildi. Bu dava hepimizin. Bu dava tüm insanlığın davası. O yüzden bir kez daha 18 Nisan'da görülecek olan davaya hep birlikte güçlü katılarak adalet talebimizi en güçlü şekilde dile getirelim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Emre Canpolat, “Yaşam alanlarımıza saldırının 19 Mart darbesini yapanlarla aynı kişiler olduğunu düşünüyorum. Biz toprağımızı yaşam alanlarımızı da suyumuzu da demokrasimizi de aynı insanlara karşı savunuyoruz” diye konuştu.

"REŞİT ABİNİN DAVASI DEĞİL TÜM DOĞASINI SEVENLERİN DAVASI"

Sanatçı Aydoğan Topal, “Yaşam alanına sahip çıktığı için katledilen Reşit Kibar’ın 18 Nisan Cuma günü görülecek olan davasına tüm doğa sevenleri dayanışmaya bekliyoruz” dedi.

Sanatçı Yusuf Aydın, “Reşit Kibar doğasını ve yaşam alanını savunduğu için katledildi. Bu dava sadece Reşit Kibar’ın değil doğadan ve yaşamdan olan herkesin davası” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Tanju Topal, “Doğduğu toprakları savunmak için canice katledilen canımız abimiz Reşit Kibar’ın kanı yerde kalmasın diye 18 Nisan’da yapılacak duruşmaya tüm dostları bekliyoruz” dedi.

Sanatçı Onurcan Çelik, “Bu sadece Reşit Kibar, doğasını ve yaşam alanlarını savunduğu için katledildi. Bu sadece Reşit Abinin davası değil tüm doğasını sevenlerin davasıdır” diye konuştu.

Sanatçı Selçuk Balcı da gönderdiği videoda “Toprağını suyunu savunduğu için can veren Reşit Kibar’ın duruşması için 18 Nisan’da herkesi Artvin Adliyesi’ne bekliyoruz” dedi.