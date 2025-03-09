Sanatçı ve yazarlardan "Suriye’deki Alevi kıyımını durdurun!" çağrısı
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre şu ana kadar 745 sivilin öldürüldüğü Lazkiye ve Tartus'taki Alevi katliamına tepkiler sürüyor. Çok sayıda yazar ve sanatçı, HTŞ'nin katliamını kınayan açıklama yaparak "Yetkilileri de bu kıyımı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.
Suriye'de yönetimi ele geçiren El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçlerinin, Lazkiye ve Tartus’ta Alevilere yönelik saldırıları 745 sivili öldürdüğü bildirilirken yaşanan katliama tepkiler sürüyor.
Çok sayıda yazar ve sanatçı imza kampanyası başlatarak Suriye'deki Alevilere yönelik saldırıların durdurulmasını talep etti.
Açıklamada "Bu sistematik saldırılar sonucu yüzlerce Alevi kardeşimiz hayatını kaybetti, binlerce insan zorla evinden sürgün edildi. Her gün başka bir haber, video, yardım çağrısıyla sarsılıyoruz, korkuya kapılıyoruz" denilirken, "Bütün halkımızı bu kaygı veren gidişata karşı kenetlenmeye, yetkilileri de bu kıyımı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
"Suriye’deki Alevi Kıyımını Durdurun!" başlıklı açıklama şöyle:
"Biz aşağıda imzası olan sanatçılar, düşün emekçileri, insan hakları savunucuları, vicdan sahibi insanlar kalbimizdeki çığlığı sizinle paylaşıyoruz.
Coğrafyamız kaynıyor. Birçok farklı alt üst oluş hepimizi bazen umut bazen acıya boğuyor.
Suriye’deki yeni cihatçı rejim, ülkedeki alevi nüfusa karşı akıl almadık bir zulme girişmiş durumda. Sadece onlara mı? Dürziler, Ezidiler, Ortodoks Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Çerkesler, laikler ve kadınlar kendilerini tehdit altında hissediyorlar…
Bu sistematik saldırılar sonucu yüzlerce Alevi kardeşimiz hayatını kaybetti, binlerce insan zorla evinden sürgün edildi. Her gün başka bir haber, video, yardım çağrısıyla sarsılıyoruz, korkuya kapılıyoruz.
Aleviler bizim ülkemizin de bir gerçeği ve tarihidir. Kültürümüzün kopmaz bir parçasıdır. Benzer acıları da defalarca yaşamış bir ülke olarak, hemen yanı başımızda yaşanan gelişmelerin bu topraklarda da kaygıya neden olacağı açık bir gerçektir.
Yunus, Mevlana, Hacıbektaş’tan devraldığımız kültürümüz insanı yüceltir ve onun yanında durur. Büyüklerimiz “yetmiş iki millete aynı gözle” bakmayı fısıldamıştır kulağımıza. O yüzdendir ki hiçbir kötülüğe kayıtsız kalmayız, kalamayız.
Bütün halkımızı bu kaygı veren gidişata karşı kenetlenmeye, yetkilileri de bu kıyımı durdurmak için harekete geçmeye, çağırıyoruz.
Sesinizi sesimizin yanına katın. Siz de imza verin, sözümüzü yayın.
Kamuoyuna sonsuz sevgi ve saygımızla duyururuz."
ÇAĞRININ İMZACILARI
Abbas Karakaya / Şair
Ahmet Haluk Ünal / Yönetmen
Ahmet Nazif Yücel / Avukat- Yazar
Ahmet Tirgil / Müzisyen
Ali Ekber Kayış / Müzisyen
Ali Haydar Can / Müzisyen
Ali Nafile / Müzisyen
Ali Oktay Coşkun / İnsan Hakları Savunucusu
Ali Seçkiner Alıcı / Oyuncu
Alper Bakıner / Müzisyen (Luxus)
Asuman Susam / Şair
Aygül Erce / Müzisyen
Ayşe Tütüncü / Müzisyen
Ayşenur Kolivar / Müzisyen
Azime (Ejma) Önlü / Heykeltraş
Avni Sağlam / Müzisyen
Barış Atay / Oyuncu
Bayar Şahin / Müzisyen
Burhan Boran / Yönetici, Metalurji Mühendisi
Bülent Emrah Parlak / Tiyatro ve Sinema Oyuncusu
Cahit Berkay / Müzisyen
Cem Yılmaz / Müzik Yapımcısı (Anadolu Müzik)
Cenk Gündoğdu / Şair
Cevahir Canpolat / Müzisyen
Ceyhun Demir / Müzisyen
Cihan Keşkek / Müzisyen
Cihan Oğuz / Şair
Deniz Ezer / Töb-Sen Başkanı
Deniz Mahir Kartal / Müzisyen
Derviş Akbaş / Müzisyen
Doğukan Karakuş / Müzisyen
Ecevit Alkan / Avukat
Edip Yeşil / Şair
Efkan Şeşen / Müzisyen
Elif Çongur / Akademisyen / Spor Yazarı
Eko Anarşist Kolektif
Ender Balkır / Müzisyen
Ercüment Şahin Çervatoğlu / Rize-Fındıklı Belediye Başkanı
Erdal Bayrakoğlu / Müzisyen
Erdal Kılıçkaya / Alevilerin Sesi Dergisi Gyy
Erdem Tüzün / Yönetici
Erk Acarer / Gazeteci
Esra Öztürk / Müzisyen - Akademisyen
Eylem Aktaş / Müzisyen
Ezgi Dilan Balcı / Müzisyen
Ferhat Aktaş / Araştırmacı-Yazar
Ferhat Livaneli / Müzisyen
Feryal Öney / Müzisyen
Fuat Doğan / Şair
Fuat Talay / Müzisyen
Gökhan Dirican / Akademisyen - Müzisyen
Gökmen Yener / Yazar-Seramik Sanatçısı
Güneş Demir / Müzisyen
Gürcan Özkan / Karikatürist
Hasan Ağırdağ / Müzisyen - Yazar
Hasan Sivri / Gazeteci
Hasan Tören / Yazar
Hayrettin Geçkin / Şair
Hicri İzgören / Şair
Hilmi Yarayıcı / Müzisyen
Hizam Hasırcı / Defne Halk Temsilcileri Meclisi Derneği Başkanı
Hüseyin Turan / Müzisyen
İbrahim Beyaz / Şair
İbrahim Karaca / Şair - Yazar
İhsan Eliaçık / Yazar
İlkay Akkaya / Müzisyen
İlke Kızmaz / Müzisyen
İrşad Aydın / Müzisyen
İrfan Erden / Şair
İsmail Cem Doğru / Şair
İsmail Hakkı Demircioğlu / Müzisyen
Kamil Kartal / Sendika Uzmanı
Kamil Koç / GÜDAP
Kemal Kahraman / Müzisyen
Kemal Sahir Gürel / Müzisyen
Latife Akyüz / Doktor
M. Emre Battal / Yayıncı - Yönetmen
M. Fazıl Karasu / Müzisyen
Mahir Baş / Gazeteci
Mahir Mansuroğlu / Yazar
Marsis
Mehmet Ateş / Kimya Mühendisi
Mehmet Erte / Yazar
Mehmet Gümüş / Müzisyen
Mehmet Özer / Şair
Mehveş Güney / Bankacı
Melike Belkız Aydın / Yazar
Memet Demir / Müzisyen
Mertcan Fırat / Yazılım Uzmanı
Metin Kahraman / Müzisyen
Metin Cihan / Gazeteci-Yazar
Muammer Ketencoğlu / Müzisyen
Murat Ertel / Müzisyen
Murat Kalaycıoğlu / Besteci, Söz Yazarı, Şair
Musa Kurtuluş / İçerik Editörü
Mustafa Köz / Şair
Nidal Hawari / İnsan Hakları Aktivisti
Nihat Behram / Şair
Niyazi Koyuncu / Müzisyen
Nuri Günay / Yazar
Onder San / İnsan Hakları Aktivisti
Osman Akkuş / Yaşam Savunucusu - Çevre Aktivisti
Osman Çakmakçı / Yazar
Ozan Çoban / Müzisyen
Özcan Şenver / Müzisyen
Özcan Yaman / Fotoğrafçı
Öznur Turan Şeker / Müzisyen
Ragıp İncesağır / Yazar
Selda Öztürk / Müzisyen
Selim Bölükbaşı / Müzisyen
Serap Yağız / Müzisyen
Serdar Keskin / Müzisyen
Serhad Savaş / İnsan Hakları Savunucusu
Sevilay Adıgüzel / Eğitimci
Sevinç Öztürk / Oyuncu, Yönetmen
Seyfi Yerlikaya / Müzisyen
Seyithan Kızıl / Müzisyen
Sezai Sarıoğlu / Şair
Stella Venier / Doktor
Suavi / Müzisyen
Şahabettin Demir / Araştırmacı - Yazar
Şeref Bilsel / Şair
Taner Öngür / Müzisyen
Tarık Günersel / Şair
Tolga Sağ / Müzisyen
Tunay Bozyiğit Seyduna / Sanatçı - Edebiyatçı, Gazeteci
Tunay Devrim / Yazar
Turabi Yıldırım / Müzisyen
Utkun Büyükaşık / Şair
Ümit Olgun / Müzisyen
Ümmüşen Ünlü Gürsoy / Müzisyen
Vural Bahadır Bayrıl / Şair
Yasemin Göksu / Müzisyen
Yaser Bereketoğlu / Yazar
Yaşar Seyman / Sendikacı - Yazar
Yelda Emek / Müzisyen
Yıldız Bilgin Bayazıt / Senarist
Yılmaz Kahraman / Alevilerin Sesi Dergisi Yk
Yılmaz Tuluk / BES MYK Üyesi
Zihni Cinan / Müzisyen - Yapımcı