Sanatçılara deprem destek fonu
Oktay EVSEN
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) yürütücülüğünde, görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıların gelişimlerine ve üretim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen SaDe (Sanatçı Destek Fonu) programının 3’üncü dönem başvuruları açıldı.
Program, 6 Şubat 2023’teki Maraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların üretimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
SaDe programına başvurular 30 Mart'a kadar çevrim içi başvuru formu üzerinden kabul edilecek.