Sanatçılardan İmamoğlu’na destek: Bu zorbalığı kabul etmiyoruz

Aralarında oyuncu, yönetmen, şarkıcı ve edebiyatçıların olduğu 500'ü aşkın ünlü isim, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek açıklaması yaptı.

Dört gündür gözaltında olan İmamoğlu, saat 03.30 sıralarında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Berna Laçin, Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil, Cahit Berkay, Ceylan Ertem, Defne Samyeli, DUMAN, Emin Alper, Erdal Güney, Haluk Bilginer, Haydar Ergülen, Hayko Cepkin, İrem Sak, Levent Üzümcü, Mert Fırat, Mor ve Ötesi, Nur Sürer, Rutkay Aziz, Suavi, Sunay Akın, Şükrü Erbaş, Vahide Perçin ve Zülfi Livaneli'nin de aralarında bulunduğu 500'den fazla oyuncu, yönetmen, şarkıcı ve edebiyatçı, İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı.

Suavi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Hukukun keyfi şekilde kullanılarak muhalefetin susturulmasına sessiz kalmıyoruz. Yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz" denildi.

"Hukuk, adalet ve demokrasi için omuz omuza" başlıklı açıklama şöyle:

"Biz özgür düşünceye inanan bireyler olarak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunmanın tam zamanı olduğunu biliyoruz. Hukukun keyfi şekilde kullanılarak muhalefetin susturulmasına sessiz kalmıyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının hukuksuzca gözaltına alınması, yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz.

Umudumuz ve geleceğimiz gençlerin, gelecek kaygısına mahkum edilmelerinden endişe duyuyoruz. Kendini ifade etmek üzere demokratik haklarını savunmak için sokağa çıkan gençlerle ve tüm yurttaşlarla yan yana duruyoruz.

Hukukun siyasi manipülasyona alet edilmesine toplumsal çeşitlilik ve farklı düşüncelerin düşmanlaştırılmasına karşı çıkıyoruz.

Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!"