Sanatçılardan öğrencilere bilet destek kampanyası

Oktay EVSEN

Ders boykotları ve protestolar ile gündemi değiştiren öğrencilere sanatçılardan da destek gelmeye devam ediyor. Nazan Kesal, 9 Nisan'da Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Yaralarım Aşktandır" oyunu için ücretsiz öğrenci bileti uygulaması başlattı.

Kesal, X hesabından şu duyuruyu yaptı: "Ankara'da yaşayan 100 öğrenciyi 9 Nisan'da Ankara Sanat'ta oynayacağım oyunuma davet ediyorum. Öğrenci kimlik kartlarını gösterenler yerlerine oturabilecek.#armağan Öğrenciler için armağanım olsun. #dayanışmaiçin #öğrencileriçin #sanatiyileştirir"

Zeynep Bakşi Karatağ da 18 Nisan'da Ankara Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Kültür Merkezi'nde ve 2 Mayıs'ta İstanbul Kadıköy Sahne'de düzenleyeceği konser öncesinde öğrencilere destek açıklayarak ücretsiz bilet duyurusu yaptı.

Karatağ, "Daha özgür daha demokratik bir Türkiye için verdiğiniz mücadeleden dolayı her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Önümüzdeki günlerdeki Ankara ve İstanbul konserleri için info@zeynepbaksikaratag.com adresine adını soyadını ve hangi üniversitede öğrenci olduğunu ve hangi konsere katılmak istediğini mail atan üniversiteli dostlarımıza konser biletleri ücretsiz olarak iletilecektir. Gelecekten umudumuz sizin sayenizde var. Bu zor günlerde müzik yapmaya devam edebilme gücünü de sizden alıyoruz. İyi ki varsınız."