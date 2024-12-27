‘Sanatı ve sanatçıyı koruyacak mısınız?’

Haber Merkezi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekilleri Adalet Kaya, Ceylan Akça Cupolo ve Sevilay Çelenk Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’nde gösterilen “Kadının Kocası” isimli tiyatro oyununun adının gerici HÜDA PAR’ın hedef göstermesinin ardından Evlilik Komedisi’ne çevrilmesi hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle şu sorular soruldu: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Karımın Kocası isimliyle afişini yayınladığı oyunun adını hangi gerekçeyle değiştirmiştir? İsim değişikliğinde Hüda-Par’ın tehditlerinin etkisi olmuş mudur? Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanat eserlerinin sansürlenmesi ya da isimlerinin değiştirilmesi karşısında nasıl bir tutum alacaktır?​”