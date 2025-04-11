Sanatın dönüştürücü gücünü keşfedin

Yunis ALAÇAM

Veli Aras Yalçınkaya'nın "Kusurun Kusursuzluğu" sergisi, Müze Evliyagil bünyesindeki ArtOda'da izleyiciyle buluşuyor. Sanat ve eğitimi bir araya getirerek kusur kavramını estetik bir dönüşüm aracı olarak ele alan sergi, sanatsal yaratıcılık ve öğrenme pratiği arasındaki sınırları belirsizleştiriyor.

Jacques Rancière ve Michel Foucault gibi düşünürlerin fikirlerinden ilhamla, bilgi, iktidar ve sanat arasındaki ilişkileri sorguluyor. Montaj tekniğiyle üretilen eserler, parçalanmış ve yeniden anlamlandırılmış formlar üzerinden sanat ve pedagojinin kesişimini gözler önüne seriyor.

Geleneksel öğretmen-öğrenci ve sanatçı-izleyici rollerini ters yüz eden Yalçınkaya, sanatı bir oyun ve dönüşüm pratiği olarak ele alıyor. Kusurun, estetik bir değer kazanarak yeni anlatılar oluşturabileceğini ortaya koyan sergi, izleyiciyi sanatın dönüştürücü gücünü keşfetmeye davet ediyor. Sergi 10 Mayıs'a kadar ziyarete açık.