Sanatla nesiller buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Saint-Michel Fransız Lisesi, 18 Ekim - 28 Kasım arasında proje küratörü Güler Altındağ öncülüğünde gerçekleşecek “Bellek: Kuşakların Diyaloğu” başlıklı sanat atölyesiyle kuşaklar arası bir üretim sürecine ev sahipliği yapıyor.

Lisenin Sanat Atölyesi’nin bu ilk edisyonu, öğrenciler, ebeveynler ve sanatçıları ortak bir yaratım alanında buluşturuyor. Bu proje, on dört yaş grubu gençlerin “Ben kimim?” sorusunu sormaya başladıkları döneme odaklanıyor. Atölye sonunda eserler, 5-18 Ocak 2026’ta Jeanne d’Arc Salonu’nda sergilenecek.