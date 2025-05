Sanatla yakılan değişimin ateşi

Buse İlkin Yerli

Resimle başlayan sanat yolculuğunu edebiyatla derinleştiren Ayşe Betil, anonim kişiliğiyle dikkat çekiyor. Betil, Gutenberg Yayınları'ndan yayımladığı öykü kitabı ‘Senden Sonra’ ile edebiyat dünyasına adım attı.

Kitabında kendi çizimlerine de yer veren Ayşe Betil, anlatı ve görsel dili bir araya getirdiği bu çalışmasıyla okurlarına içsel bir yolculuk sunuyor. Ayşe Betil ile yaratım sürecini, ilham kaynaklarını ve karanlık duygularla kurduğu samimi bağı konuştuk.

Disiplinlerarası çalışıyorsunuz. Öykü kitabınız ‘Senden Sonra’da da çizdiğiniz resimler bulunuyor. Sanat yolculuğunuz nasıl başladı?

Çocukken yazmayı da çizmeyi de çok severdim. Yıllar geçti, zaman zaman ara versem de bu istek ve sevgide bir azalma olmadı. Ne var ki uzun yıllar boyunca yaptığım işleri kendime saklamayı tercih ettim. Bir gün aniden yaptıklarımı paylaşma isteği duydum ve yaptım. Zamana ve hazır olmaya çok inanırım.

Resimleriniz hem Türkiye’de hem dünyanın farklı yerlerinde sergilendi. Resimde başarılıyken edebiyat dünyasının kapılarını da araladınız. Öykü kitabı çıkarma fikri nasıl gelişti?

İkinci sergimde anı kitabıma yazılanların, bu kitabı çıkartmamda büyük etkisi var. İnsanlar sergideki alıntılara ilgi göstermeseydi, duygularını paylaşmasaydı yine de bu kitap olur muydu? Olurdu. Ama kimse okuyamazdı muhtemelen, basmayı düşünmezdim. Bir yerlerde kalır sonra da kaybolup giderdi.

Kitapta ‘negatif’ addedilen duygular çok yoğun. Bunları hep ikinci bir kişiye anlatır gibisiniz. Bu temayı ve üslubu seçmenizin sebebi nedir?

İnsanlar hep mutlu hikâyeler okumak istiyor sanıyorum ancak ben, yazdıklarımı okuyanların düşünmesini ve kendilerini sorgulamasını istiyorum. İnsanlarda, muhtemel bir değişimin ateşini yakma ihtimalidir benim motivasyonum. Bunu da ancak olumsuz duygularımızı görerek ve kabul ederek başarabileceğimizi düşünüyorum. Biliyorum, insan kötü yönlerini görmekten hoşlanmaz ama gerçeği inkâr etmek de kişiye bir şey kazandırmaz. Bu hayatın hakkını vererek yaşamak ve en önemli görevimiz olan kendi sorumluluğumuzu almanın tek yolu, kendimizi mümkün olan her yönüyle tanımaktır. Üslubuma gelince, okuyucuyu hikâyenin içine çekmeyi amaçladığım için ikinci tekil şahısla ya da birinci tekil şahısla ikinci tekil şahısa hitaben yazmak istedim. Gelen yorumlara bakılırsa amacıma ulaştım gibi görünüyor.

İlham aldığınız kişiler, mekânlar, ‘şeyler’ var mı? Sizi yaratım sürecine ne sokar?

İnsanın kendisi, her şeyiyle; tipi, karakteri, yaşadığı mekân, yaptığı iş, sevinçleri, hırsları, ilişkileri, aklınıza gelebilecek her şeyiyle benim için ilham kaynağıdır. Bendeki yaratım sürecini tetikleyen, insan ve onunla ilintili her şey.

Bir eser üzerinde çalışırkenki rutininiz ne? ‘Bir şeyler yapmam lazım’ diyerek mi oturuyorsunuz yoksa ilham mı bekliyorsunuz?

Ben çalışmaya, azimli olmaya ve sebat göstermeye inanırım. Bazen rutinler bozulur, çalışmak istemediğim günler olur ya da sürpriz durumlar meydana gelir, hayat bu… Bir şeyler yapmak zorunda olduğumu da hissetmiyorum. Zorunluluk hissetsem büyük ihtimalle bu yaptıklarımın hiçbirini yapmam. Ben öğrenmeyi, gelişmeyi ve üretmeyi seviyorum.

‘Senden Sonra’ya nasıl geri dönüşler aldınız?

Çok hoş, beni çok mutlu eden, aynı zamanda hüzünlendiren ve düşündüren birçok yorumla karşılaşıyorum. İnsanın yaptığı işin amacına ulaştığını görmesi hakikaten çok değerli ve önemli.

İŞLERİM ÖN PLANDA OLMALI

Anonim kalmayı tercih etmenizin sebebi ne? Anonim olmanın kolay ve zor yanları nedir?

Ben üretmekten büyük mutluluk duyuyor ve en çok o anlarda var olduğumu, akışta kaldığımı hissediyorum. Kendimin değil yaptığım işlerin ön planda olması benim için çok önemli. Sanatı özgürlük alanım olarak gördüğüm için otantikliğimi bozma ihtimali olacak en ufak bir şeyle bile karşı karşıya gelmeyi istemiyorum. Dolayısıyla anonim kalmayı, kendi yaratılışıma ve karakterime çok daha uygun bulduğum için tercih ediyorum. Herhangi zorluk ya da kolaylığı var mı? Bilmiyorum, hiç düşünmedim.