Sanatla yazılan bir aşkın izleri

Deniz Burak BAYRAK

Türk çağdaş sanatının iki öncü ismi, Anadolu’yu sanatla anlatan bir ömrü birlikte geçiren Nasip İyem ve Nuri İyem, “Gözlerimin Önündesin” sergisiyle Bursa’da sanatseverlerle buluştu. Tayyare Kültür Merkezi’nde açılan ve küratörlüğünü Yasemin Bay’ın üstlendiği sergi, yalnızca bir sanat buluşması değil; aynı zamanda bir yaşam öyküsünün, bir aşkın ve ortak ideallerle örülmüş bir sanat yolculuğunun izini sürüyor. Sanatçı çiftin torunu Osman Nuri İyem’in de katıldığı açılışta, serginin duygusal ve estetik yoğunluğu izleyiciler üzerinde derin etki yarattı.

Yasemin Bay, sergiyi şu sözlerle anlattı: “Nasip ve Nuri İyem, sanat tarihimize Anadolu’yu anlatan çok önemli yapıtlar kazandırdılar. Yapıtlarının yanı sıra yaşamları, duruşları, idealleri ve birbirlerine duydukları aşklarıyla hepimizin örnek alması gereken isimler. Bu sergiyle onların muhteşem yaşamlarından bir kesit sunmak, birbirlerini nasıl etkilediklerini ve özgün yapıtlar ortaya koyuşlarını görünür kılmak istedim.”

ROMANTİK BİR YOLCULUK

Osman Nuri İyem ise duygularını şöyle dile getirdi: “Retrospektif olmayan ama her dönemlerinden eserlerin bulunduğu, küratöryel bakışı olan, anlamlı bir sergi. Bu, yalnızca eserlerine değil, hayatlarına da bakabileceğimiz romantik bir yolculuk.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi tarafından düzenlenen sergi, Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak yapıtlarını, Nuri İyem’in resimlerini ve çiftin kişisel arşivinden fotoğrafları bir araya getiriyor. Aile koleksiyonu ile birlikte Türkiye’nin önde gelen koleksiyonlarından yapıtların da yer aldığı sergi, Anadolu’nun kültürel mirasını, insana olan bağlılığı ve derin bir aşkı aynı çatı altında buluşturuyor. 2005’te kaybettiğimiz Nuri İyem ve 2011’de aramızdan ayrılan Nasip İyem’in 2004’teki son ortak sergilerinden bu yana ilk kez birlikte yer aldıkları bu sergi, hem bir hasretin hem de bir saygının ifadesi. Mekânda üç salona yayılan sergide, Nuri İyem’in resimleri Sami Güner Sanat Galerisi’nde, Nasip İyem’in seramikleri Cemal Nadir Sanat Galerisi’nde ve çiftin hayatına ilişkin belge ve fotoğraflar ise fuaye alanında ziyaretçileri bekliyor.

SANATI SERAMİĞE TAŞIDI

Nasip İyem seramiği sanat olarak inşa eden en önemli isimlerden biri. Nuri İyem ile paralellik gösterdiği konu ise Anadolu. Onun ürettiği her bir yapıt toprak altı buluntuymuşçasına heyecan uyandırıyor. Kadın imgesi üzerinden ortaya koyduğu masklar farklı zaman aralıkları ve farklı stillere işaret ediyor. Seramiği heykele taşıdığı işleriyse kült, çift yüzeyli, arkaik ve ritüelistik çizgide. Öte yandan oldukça çağdaş. Mekânın pencere önüne konulmasıyla galeri sokağa, sokak galeriye taşınıyor. Nuri İyem’in resimleri ise onun daha önce Solo Botter kapsamında sergilenen eserlerinden bir bütün. Bu arada Nasip İyem’in seramikleri bu sergiyle birlikte yıllar sonra ilk kez geniş ölçekte izleyici karşısına çıkıyor. Bu yönüyle “Gözlerimin Önündesin” sergisi, sanatçının hak ettiği görünürlüğe doğru atılmış önemli bir adım. Keşke bu üretimler, İstanbul’da da, örneğin Casa Botter gibi çağdaş sanatla tarihsel belleği buluşturan mekânlarda yer bulabilse.

Sergi kapsamında hazırlanan yayında; küratör Bay’ın metninin yanı sıra Zeynep Oral, Selçuk Altun, Feyyaz Yaman, Osman Nuri İyem ve Gizem Kâhya İyem’in yazıları da yer alıyor. Sergi aynı zamanda, Ahmet Hamdi Tanpınar Yılı kapsamında da özel bir anlam taşıyor. Akademi yıllarında Nasip ve Nuri İyem üzerinde derin etkiler bırakan Tanpınar, bu sanat yolculuğunun edebî bir kaynağı olarak serginin ruhuna eşlik ediyor. Sergi, 30 Kasım’a dek her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.