Sanatsal ritim ortaklaştı

Yeşer SARIYILDIZ

Kasım; Lizbon’da her sene sanat ayı oluyor. Bir galeriden diğerine geçen ziyaretçiler, mahalle aralarına taşan sergi kalabalıkları gördüyseniz, Lisbon Art Weekend’in yedinci edisyonuna denk gelmişsiniz demektir. 2019’da bağımsız bir girişim olarak başlayan LAW, bugün artık şehrin en önemli kültür buluşmalarından biri. 250’den fazla sanatçı, 50 mekân ve 80’den fazla ücretsiz etkinlik içeren bu yılki program, Lizbon’un güncel sanat merkezlerinden biri haline geldiğinin kanıtıydı.

Etkinliğin arkasında, biri Türk biri Fransız-Türk iki kurucu var; Merve Pakyürek ve Kean Paker. LAW’ın hikâyesi aslında biraz da bu ikilinin şehirle kurduğu ilişkinin hikâyesi. Pakyürek, Lizbon’un sanat haritasını tarif ederken çok tanıdık bir konuyu işaret ediyor: “Lizbon çok dinamik bir şehir; ama aynı zamanda parçalı. Marvila’dan Chiado’ya, Alcântara’dan Belém’e herkes kendi adasında yaşıyor.” Başlangıçta en büyük güçlüğün, bu adaları birbirine bağlamak olduğunu söylüyorlar. Paker de aynı noktayı vurguluyor: “Şehrin ritmini ortaklaştırmak zaman aldı; ama o süreç, aslında etkinliğin en güçlü yanına dönüştü.”

Bugün Lisbon Art Weekend’in yaptığı aslında birbirinden uzak mahalleler arasında görünmez bir hat çekmek. Programın ücretsiz olması, her mekânın kendi kapısını kendi topluluğuna değil, şehrin tamamına açmasını sağlıyor. “Artık bir hafta sonu boyunca Lizbon’un her mahallesi birbirine bağlanıyor,” diyor Pakyürek, “insanlar daha önce hiç gitmedikleri bölgelerde sanat mekânları keşfediyor. Şehrin parçaları kısa bir süreliğine de olsa aynı ritimde nefes alıyor.”

Pakyürek’e iki şehrin benzeyip benzemediğini sorduğunuzda cevabı hiç düşünmeden geliyor: “Kesinlikle. Her ikisi de katmanlı, kıyı şeridinde yaşayan, sürekli kendini yenileyen şehirler.” İstanbul’un ölçeği ve temposu bambaşka olsa da, Lizbon’un daha küçük ama daha erişilebilir bir sanat dokusuna sahip olduğunu söylüyor. Bu farkı olumsuz değil, tamamlayıcı bir zenginlik olarak okuyorlar.

Paker ise benzerliği başka bir yerden anlatıyor: “Her iki şehirde de hem gelenekle hem deneysel üretimle ilişki kuran çok güçlü bir görsel hafıza var. Sanatçıların hikâye anlatma biçimleri de bu yüzden çok benzer; hem geçmişleri taşıyorlar hem de yeni olanı kovalıyorlar.”

Son yıllarda Lisbon Art Weekend’in en görünür değişimi, genç ziyaretçilerin sahnedeki ağırlığı. Pakyürek, bu dönüşümü anlatırken “Artık sadece sergi gezmek için gelmiyorlar. Performans, ses işleri, video, çok disiplinli pratikler… Gençlerde deneyime ve sohbete dayalı bir merak var.” diyor. Estetik tercihlerin yanında, sosyal ve çevresel meselelerle ilişkilenme biçimleri de farklı. “Koleksiyondan çok, kendilerine temas eden bir şey arıyorlar,” diye ekliyor Paker. “Bir işin politik, ekolojik ya da toplumsal bir soruyu nasıl taşıdığına bakıyorlar. Bu da galerileri daha açık bir üretim diline zorluyor.”

LAW’ın programının ücretsiz olması, genç ziyaretçiyi doğal olarak etkinliğin merkezine yerleştiriyor. Sanat izleme biçimi kolektif bir deneyime dönüşüyor; bir odadan diğerine geçen insanlar, bir performansın çıkışında birbirine kulak kabartıyor, bir videonun karşısında tanımadıkları biriyle konuşmaya başlıyor.

Lizbon’daki galerilerin dijital ve yapay zekâ temelli üretimlere yaklaşımı da son yılların en merak edilen başlıklarından biri. Pakyürek’e göre şehir, bu konuda da kendi çeşitliliğini koruyor: “Bazı galeriler hâlâ tamamen klasik üretimlere odaklı, bazıları ise dijitali çok doğal bir uzantı gibi görüyor.”

Paker, bu çeşitliliğin LAW için bir avantaj olduğunu düşünüyor: “Biz teknolojiyi, kendi başına bir yenilik olarak değil, sanatçıların sorularını genişleten bir araç olarak görüyoruz. AI’la çalışan bir iş, kimi zaman bir heykel kadar fiziksel bir deneyim yaratabiliyor.”

Tüm bu çeşitlilik, enerjinin şehre yayılış biçimi ve genç izleyicinin dönüştürücü merakı bir araya geldiğinde Lisbon Art Weekend şehrin ortak ritmini görünür kılan bir hafta sonu haline geliyor.