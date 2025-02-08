Sanatseverler bitkilerle birlikte yavaşlayacak

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde piyanist Fulya Uçanok’un ses enstalasyonu ‘Bitkilerle Aramızda’ 14 Şubat-1 Nisan tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Bitkilerle Aramızda, dinleyen ile dinlenenin birbirine bağlı olduğu fikrini merkeze alıyor.

İnsanlar ile bitkiler arasındaki karşılıklı etkileşime odaklanarak bitkiler aracılığıyla kurulan duyusal ve düşünsel bağlantıları keşfetmeye yönelik bir alan oluşturuyor.

Özne ile nesne arasındaki ilişkiye dair spekülatif anlatılar ve sorulara yer veren enstalasyon, ziyaretçileri Kış Bahçesi’ndeki bitkilerle birlikte yavaşlamaya çağırıyor. Uçanok, 14 Şubat Cuma günü saat 19.00’da bir söyleşi ve canlı performans gerçekleştirecek.