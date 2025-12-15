Sanayi atıkları Gerede'yi öldürüyor: Zehir akıyor, sessizlik sürüyor

Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaların arıtmasız atıklarıyla zehirlenen Gerede Çayı’nda yaşam yok olurken, 288 kilometrelik havzada yaşayan yüz binlerce yurttaşın sağlığı ve geçimi göz göre göre yok ediliyor. Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, yetkililere önlem alınması çağrısı yaparak "Sessiz kalmayın, zehirleniyoruz" açıklamasını yaptı.

GEÇTAP yaptığı açıklamada Gerede Çayı’ndaki kirliliğin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek "Gerede Deri OSB’de yaklaşık yüz fabrika, Gerede Karma OSB’de ise başta deri sektörü ve jelatin fabrikaları olmak üzere onlarca tesis, hiçbir arıtma yapmadan Gerede Çayı’na 7/24 deşarj yapmaktadır" denildi. Gerede Çayı'nın 288 kilometrelik geniş bir su havzasına sahip olduğu ve bu havzada yaklaşık 355 bin insanın yaşadığı kaydedilerek, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bu kirlilik; Gerede, Eskipazar, Çerkeş, Karabük, Ovacık, Yenice, Gökçebey, Devrek, Filyos ve Zonguldak başta olmak üzere birçok yerleşim alanını doğrudan etkilemekte, bölge halkının yaşamını zehirlemektedir. Bu suda yaşaması gereken tüm canlılar yok olmuştur. Köylünün hayvanları ölmeye devam etmektedir. İnsanlar artık bahçesini, tarlasını, hayvanını sulayamamaktadır. "

Platforma köylü bir yurttaş tarafından gönderilen görüntülerin, yaşanan çevre felaketinin açık bir belgesi olduğu vurgulanarak, “Bu sadece bir görüntü değil, bölgenin nasıl zehirlendiğinin kanıtıdır. Lütfen sessiz kalmayın. Lütfen bize destek olun. Biz mücadele etmezsek, çocuklarımız kaybedecek" denildi.