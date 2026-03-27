Sanayi bölgeleri AVM ve konut kıskacında kaldı: Usta-çırak ilişkisi kayboluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) iki ayda bir yayımladığı Kent Gündemi Araştırmaları serisinin Mart raporunu açıkladı. Mart ayındaki inceleme konusu “İstanbul’un Sanayi Coğrafyasında Organize Sanayi Bölgeleri” oldu. Araştırma, AVM’lerin usta-çırak ilişkisini yok ettiğini belirtirken kadın istihdamının düşüşünde kreşlerin önemi olduğuna dikkat çekti. Sanayinin büyümesinin önündeki engel ise arsa fiyatları olarak kaydedildi.

Araştırma kapsamında İstanbul’da yaklaşık 22 bin fabrikanın faaliyet gösterdiği, 430 binden fazla kişiyi istihdam eden 8 faal Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yöneticileri ve imalatçı firmalarla görüşüldü. Sanayinin gelecekteki mekânsal ve stratejik planlamasına ışık tutmayı hedefleyen araştırmada, OSB’lerin güncel sorunları mercek altına alındı.

İncelemeye göre, sanayici, yaptığı altyapı yatırımlarını terk etmenin yüksek maliyeti ve nitelikli iş gücünü kaybetme korkusu yüzünden de şehir dışına taşınma fikrine soğuk bakarken rapor kentteki organize sanayi bölgeleri, çevrelerinin konut-AVM projeleri ile kuşatılmış olması ve yüksek arsa fiyatları nedeniyle ihtiyaç duyduğu halde fiziksel olarak büyüyemediğini ortaya koydu.

ARSA FİYATLARI YÜKSELDİ

Araştırmada öne çıkan temel bulguların başında “Mekânsal Sıkışmışlık ve Taşınma İkilemi” konusu geldi. Saha notları, geçmişte "şehrin dışı" veya "tarla" olarak görülen Dudullu, İkitelli ve Beylikdüzü gibi organize sanayi bölgelerinin günümüzde tamamen konut ve AVM projeleriyle kuşatıldığını ortaya koydu. Doluluk oranlarının %90'lara ulaşması ve arsaların metrekare fiyatlarının 3.000-3.500 avro seviyelerine çıkmasının, sanayicinin fiziksel olarak büyümesini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

TAŞINMANIN MALİYETİ YÜKSEK

Rapor; tüm bu olumsuzluklara rağmen firmaların, yaptıkları altyapı yatırımlarını terk etmenin yüksek maliyeti ve nitelikli iş gücünü kaybetme korkusu yüzünden şehir dışına taşınma fikrine soğuk baktığını gösterdi. Mevcut ekonomik koşullar, yüksek faiz oranları ve belirsizlik ortamı nedeniyle taşınma fikri konusunda ikilem yaşandığı belirtildi. Rapora göre fiziksel kapasitesini artırmak isteyen işletmeler ise Trakya ya da Anadolu’daki yeni OSB’lerde arsa temin etmeye yöneldi ancak bu yönelim de inşaat ve finansman maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kademeli ve temkinli ilerliyor.

USTA-ÇIRAK KÜLTÜRÜ YOK OLUYOR

İmalat sektöründe ara eleman ve saha çalışanı bulma konusunda yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken araştırma, genç kuşakların, zorlu sanayi şartları yerine AVM gibi hizmet sektörlerinde çalışmayı statü olarak gördüğünü kaydetti. Usta-çırak kültürüyle ilerleyen sektörlerde ciddi bir kültürel kopuş ve tecrübe kaybı yaşanırken OSB’lerde yaşanan bir diğer sorunun kreş olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre, alan darlığı, vardiya saatlerinin uyumsuzluğu ve yüksek maliyetler nedeniyle kreş ve çocuk bakım tesislerinin kurulamamasının, kadın istihdamını engelleyen faktörlerden biri olduğu kaydedildi.