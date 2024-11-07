Sanayi bütçesi “uzayda” kayboldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçesini görüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın bütçe savunması, büyük bölümü iktidarın seçim vaadi olarak kullanılan iddialı görevlerine karşın Türkiye Uzay Ajansı'na ayrılan bütçenin düşüklüğünü ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “2023 yılında Ay’a sert iniş” hedefinin çok uzağında kalan ajansa verine bütçe, “Cep harçlığı” yorumlarına neden oldu.

Bakanlık bütçesinden sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımın desteklenmesi için ayrılan payın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin yarısı kadar olması da dikkati çekti. Türkiye’nin ekonomik kalkınması açısından kritik önemi bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yıllık bütçesinin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıllık bütçesinin altında kalması eleştirilere yol açtı.

YETERSİZ BÜTÇE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 2025 yılı için 124 milyar 497 milyon 913 bin TL bütçe teklif edildi. Toplam 124,4 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesinin 4,1 milyar TL’si bölgesel kalkınma, 56,8 milyar TL’si sanayinin geliştirilmesi, 1,9 milyar TL’si tüketicinin korunması, 1,9 milyar TL’si ise yönetim ve destek programı için ayrıldı. Bakanlık, 59,5 miyar TL’lik de program dışı gider öngördü.

Türkiye’deki en kritik icracı bakanlıklardan olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ayrılan bütçenin düşüklüğü, tartışmaları da beraberinde getirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun muhalefet üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 130,1 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesinin altında kalan Sanayi Bakanlığı bütçesinin, üretimin artırılması ve sanayicilerin desteklenmesine yeterli olmayacağının altı çizildi.

UZAY’A CEP HARÇLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu Türkiye Uzay Ajansı’na ise 2025 yılı için yalnıza 2 milyar 344 milyon 953 bin TL bütçe öngörüldü. Diyanet’e 2025 yılı için yalnızca personel gideri için verilen 110 milyar 56 milyon TL’lik ödenek, Uzay Ajansı’nın toplam ödeneğinin 44 kat üzerine çıktı.

TOGG HEDİYELİK EŞYA GİBİ

İktidarın propaganda aracı olarak kullandığı TOGG da komisyonun gündemine geldi. Komisyonun muhalefet partili üyeleri, TOGG’un Çinli üreticiler karşısında ayakta nasıl durabileceğinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydetti. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TOGG’un bir ülkenin milli markası olmaktan çok, “Siyasi parti markası” haline getirildiğini söyledi. TOGG’a binen bakanların arkasındaki koruma araçlarının Avrupa menşeili lüks araçlar olduğunun altını çizen Ağbaba, “TOGG Borcam gibi. Erdoğan gittiği her yere götürüyor” ifadelerini kullandı.

İŞLETMELER BORÇ BATAĞINDA

Komisyonda söz alan CHP Milletvekili Aşkın Genç küçük ve orta boy işletmelerin banka borçlarını gündeme taşıdı. KOBİ’lerin banka borçlarının Eylül 2024 itibarıyla 4 trilyon 68 milyar TL’ye yükseldiğini kaydeden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KOBİ’lerin 72,2 milyar TL’lik borcu ödenemediği için icra takibine düştü. Toplam 261 bin KOBİ bankaların icra takibinde. Her gün seçim bölgem Kayseri’den onlarca telefon alıyorum bu konuda. Ekim ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75,2’ye düştü. Üretimin düştüğü, sanayinin kan kaybettiği bir dönemde, Bakanlık kaynaklarını doğru yönetmeyerek bu tabloyu daha da kötü hale getiriyor.”